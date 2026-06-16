Новий смартфон несподіваного бренду отримав чип Snapdragon 8s Gen 4 та батаре 5100 мАг (фото)

Японський виробник Sharp анонсував новий флагманський смартфон Aquos R11 з камерами від Leica.

Компанія Sharp офіційно представила найновіший смартфон Aquos R11 у Японії. Пристрій оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 і надійде у продаж з 9 липня. Компанія поки що не розкрила ціну розблокованої версії без SIM-карти, пише gizmochina.com.

AQUOS R11 продовжує мінімалістичний дизайн Sharp, натхненний концепцією дизайну Міяке. Він доступний у трьох кольорах: темно-синій, колір слонової кістки та теракотово-червоний. Розміри смартфона становлять 156 x 74 x 8,9 мм, а вага — 195 грамів.

Смартфони Sharp Aquos R11 Фото: Sharp

Технічні характеристики Sharp Aquos R11

На передній панелі телефону розташований 6,5-дюймовий Pro IGZO OLED-дисплей із роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів та вирізом у екрані. Екран здатний досягати пікової яскравості до 3600 ніт і вміщує 50,3-мегапіксельну селфі-камеру у вирізі.

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Система камер — одна з головних особливостей Aquos R11. Вона включає в себе потрійну задню камеру, розроблену компанією Leica, зокрема 50,3-мегапіксельний основний датчик, 50,3-мегапіксельну надширококутну камеру та 38,5-мегапіксельний телеоб'єктив.

Також у телефоні реалізовано функції камери на основі штучного інтелекту, зокрема автоматичне регулювання зуму, що допомагає користувачам робити якісніші знімки в різних ситуаціях.

Смартфони Sharp Aquos R11 доступні у трьох кольорах

Ще одне унікальне доповнення — "дихаюче підсвічування", вбудоване в модуль задньої камери. Підсвічування підтримує вісім кольорів, натхненних природою, і може працювати в поєднанні з новим режимом білого шуму телефону, створюючи заспокійливу атмосферу перед сном або під час відпочинку.

Під кришкою Aquos R11 працює на базі чіпсета Snapdragon 8s Gen 4 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Пристрій оснащений акумулятором ємністю 5100 мА·год і підтримує дротову зарядку потужністю 36 Вт.

Що стосується підключення, смартфон підтримує Bluetooth 6.0 та Wi-Fi 7. Він також відрізняється високою міцністю та має рейтинги захисту від води та пилу IPX5, IPX8, IPX9 та IP6X.

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