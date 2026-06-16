Смартфон Xiaomi Mi Note 10, якому 7 років, вразив експерта: йому досі немає рівних (фото)

Фахівець зазначає, що досі на ринку не з’явився телефон середньої цінової категорії, який хоча б наблизився б до Xiaomi Mi Note 10 за якістю.

Йдеться про Xiaomi Mi Note 10, випущений наприкінці 2019 року. Він коштував приблизно 260 доларів. Через понад 6 років експерт Том Бедфорд досі ним користується. Чому? Про це він розповів на сторінках видання androidpolice.com.

Фахівець переконаний, що з того часу жоден телефон не зміг зрівнятися з цією моделлю в цьому ціновому сегменті, а Бедфорд за цей час протестував чимало пристроїв.

Смартфон Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 вийшов ще до того, як великі смартфони стали стандартом — з 6,47-дюймовим дисплеєм.

Незважаючи на відносно доступну ціну, він має кілька преміальних дизайнерських рис, які вважаються рідкісними. Вигнутий дисплей у поєднанні з невеликими розмірами робить телефон дуже приємним на дотик, а конструкція зі скла та металу надає Note 10 вишуканого вигляду.

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Збоку кнопки помітно виступають, зовсім не так, як у сучасних Android-смартфонах, де їх максимально сплющили, що значно полегшує швидке натискання. Також пристрій мав цікаве покриття корпусу — глянцеве, з переливами, — що вигідно виділяло його на тлі "нудних" конкурентів.

Екран Xiaomi Mi Note 10 Фото: gsmarena.com

Це був перший в історії смартфон із 108-мегапіксельною камерою, який започаткував тенденцію до випуску незліченних Android-смартфонів, поки 50-мегапіксельні камери не стали неймовірно популярними.

Певний час це був єдиний спосіб отримувати фотографії надвисокої роздільної здатності за допомогою кишенькового пристрою — і тепер, коли більшість мобільних телефонів знову перейшли на 50-мегапіксельні камери, ця унікальна перевага знову підтверджується.

"Для більшості це може здатися не надто корисним, але я роблю більшу частину своїх оглядів за допомогою інших телефонів, тому можливість робити знімки з високою роздільною здатністю для мене важлива", — підкреслює Том Бедфорд.

Комплект поставки Xiaomi Mi Note 10 Фото: gsmarena.com

Але вражаючою особливістю камери цього телефону була не лише велика кількість пікселів. У нього було 5 задніх камер, що просто нечувано для бюджетних моделей. Це основна камера, 2-мегапіксельна макрокамера, 20-мегапіксельна надширококутна камера та 2 телеоб'єктивні камери: одна 12-мегапіксельна для 2-кратного оптичного зуму та одна 8-мегапіксельна для 3,7-кратного оптичного зуму.

"Це набагато універсальніше, ніж будь-який інший Android-смартфон тих часів, та й зараз теж. У 2026 році важко знайти доступний мобільний телефон без основної та надширококутної камери", — запевняє автор.

"Не можна стверджувати, що Xiaomi Mi Note 10 може конкурувати з більшістю сучасних мобільних телефонів за потенціалом у сфері фотографії. Його оптимізація знімків відстає на 6 років, а невеликий розмір сенсора означає, що зображення легко стають зернистими та зашумленими", — пише тестувальник.

І все ж він вважає, що ця модель надає набагато більше можливостей для зйомки, ніж будь-який інший сучасний смартфон. Лише смартфон Samsung Ultra може з ним зрівнятися.

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