Смартфон Motorola Edge 70 Pro виявився кращим за Xiaomi 17T: причина може здивувати (фото)

Експерти вважають, що Motorola пропонує більш привабливий загальний набір функцій та вигідніше співвідношення ціни та якості.

Експерти порівняли Motorola Edge 70 Pro та Xiaomi 17T. Вони зазначили, що Motorola робить акцент на дизайні, тоді як Xiaomi прагне вразити камерами Leica. Фахівці, звісно, врахували ці два аспекти, а також порівняли їх за продуктивністю та часом автономної роботи, пише gizmochina.com.

Якість дисплеїв

Motorola оснащена AMOLED-панеллю з частотою оновлення 144 Гц, підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю, що робить анімацію надзвичайно плавною. Xiaomi пропонує AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, підтримкою Dolby Vision, HDR10+, 68 млрд кольорів та надвисокочастотним PWM-затемненням для більшого комфорту під час перегляду. Екран Xiaomi виглядає більш насиченим і кінематографічним, тоді як Motorola забезпечує дещо плавнішу роботу під час ігор та прокрутки.

Відео дня

Motorola виграє за міцністю та плавністю роботи, тоді як Xiaomi пропонує більш преміальний мультимедійний досвід. Користувачі, які орієнтуються на розваги, можуть віддати перевагу Xiaomi, а Motorola краще підходить тим, хто прагне мати більш міцного супутника для повсякденного життя.

Смартфон Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Продуктивність

Обидва смартфони працюють на чіпі MediaTek Dimensity 8500 у поєднанні з накопичувачем UFS 4.1 та 12 ГБ оперативної пам’яті, що забезпечує флагманський рівень продуктивності. Повсякденні завдання, ігри та ресурсомісткі додатки на базі штучного інтелекту працюють без проблем на обох пристроях. Лаконічний програмний інтерфейс Motorola може здатися швидшим та оптимізованішим, тоді як HyperOS 3 від Xiaomi пропонує ширший спектр можливостей налаштування. Ті, хто віддає перевагу простому інтерфейсу, найімовірніше, оберуть Motorola.

Акумулятор та зарядка

Кожен телефон оснащений великим акумулятором ємністю 6500 мА·год, що забезпечує чудову автономність. Motorola явно лідирує в питанні зарядки, пропонуючи дротову зарядку потужністю 90 Вт, а також бездротову зарядку потужністю 15 Вт і зворотну бездротову зарядку. Xiaomi пропонує дротову зарядку потужністю 67 Вт і зворотну дротову зарядку, але не підтримує бездротову зарядку. Зарядний пристрій Motorola видається більш повнофункціональним і зручним для покупців преміум-класу.

Продуктивність практично однакова, але Motorola виграє завдяки швидшому заряджанню та можливості бездротового заряджання. Для користувачів, які прагнуть максимальної зручності, Edge 70 Pro пропонує більш збалансований апаратний пакет.

Смартфони Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Камера

Основний та додатковий об'єктиви

Motorola Edge 70 Pro оснащений надзвичайно збалансованою потрійною 50-мегапіксельною камерою, що складається з ширококутного, перископічного телеоб'єктива та надширококутного об'єктива. Це забезпечує стабільність на різних фокусних відстанях та в різних умовах зйомки. У комплектацію Xiaomi входить потужний 50-мегапіксельний основний сенсор, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним зумом та 12-мегапіксельна надширококутна камера. Налаштування Leica, підтримка Ultra HDR та професійні функції відеозйомки, такі як запис у форматі Log, надають Xiaomi перевагу для ентузіастів. Більш потужний оптичний зум Xiaomi особливо корисний для зйомки віддалених об’єктів, тоді як Motorola забезпечує більш рівномірну якість зображення на всіх камерах.

Фронтальна камера

Motorola оснащена 50-мегапіксельною фронтальною камерою з автофокусом, яка дозволяє створювати чіткіші та універсальніші автопортрети. Xiaomi використовує 32-мегапіксельну фронтальну камеру, яка добре працює, але їй бракує гнучкості автофокусу.

Xiaomi — найкращий вибір для любителів фотографії завдяки обробці зображень за технологією Leica та чудовим можливостям зуму. Motorola вирізняється більш збалансованим набором камер та помітно покращеною якістю селфі.

Смартфони Xiaomi 17T Фото: notebookcheck.com

Ціна

Motorola Edge 70 Pro коштує близько 29 450 грн, а Xiaomi 17T — близько 31 500 грн. Різниця є, незважаючи на те, що обидва пристрої мають схожу продуктивність і ємність акумулятора. Motorola вдається включити такі функції, як бездротова зарядка, швидша дротова зарядка, дисплей із високою частотою оновлення та універсальну потрійну 50-мегапіксельну камеру за помітно нижчою ціною. Xiaomi частково виправдовує свою вищу ціну завдяки технології Leica, підтримці Dolby Vision, покращеним можливостям зуму та додатковим програмним функціям. Однак різниця в повсякденній продуктивності навряд чи відповідатиме різниці в ціні.

З точки зору загальної цінності Motorola пропонує більше функцій. Xiaomi ж орієнтується на покупців, які особливо цінують можливості налаштування камери, вдосконалення мультимедіа та флагманський рівень якості.

Смартфон Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Загальні висновки

Для більшості покупців Motorola Edge 70 Pro виявляється більш вигідним придбанням. Цей смартфон забезпечує продуктивність флагманського рівня, преміальні функції, чудові можливості заряджання та універсальну систему камер за значно нижчою ціною.

Xiaomi 17T залишається чудовим варіантом для користувачів, які надають перевагу фотографії за технологією Leica, просунутим інструментам відеозйомки та розширеним мультимедійним можливостям.

Якщо ж ці конкретні переваги не є пріоритетними, Motorola пропонує привабливіший загальний набір функцій та вигідніше співвідношення ціни та якості.

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