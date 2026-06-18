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Каким смартфонам достался самый лучший чип: в списке Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo (фото)

Смартфон Realme GT 8 Pro в руках у мужчины
Смартфон Realme GT 8 Pro в руках у мужчины | Фото: gsmarena.com

Речь и дет о процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, который лидировал в тестах как многоядерных чипов, так и в тестах графических процессоров.

Фокус сообщал ранее, что эксперты gsmarena.com определили, какой из процессоров для смартфонов является самым лучшим. Пальму первенства получил Snapdragon 8 Elite Gen 5. Сегодня мы называем список устройств, которые работают благодаря этой SoC.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 — это самый передовой чипсет от компании Qualcomm для смартфонов, работающих на базе операционной системы Android. Он обеспечивает превосходную производительность, энергоэффективность и делает работу громоздких ИИ-приложений плавной.

Nubia Z80 Ultra
Смартфон Nubia Z80 Ultra
Фото: Tech Advisor

Вскоре после его анонса в сентябре 2025 года производители смартфонов поспешили выпустить устройства с этим процессором.

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Сейчас существует множество вариантов на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, и этот список постоянно пополняется. Мы представим перечень самых популярных устройств.

таблица чипы производительность
По результатам тестов Snapdragon 8 Elite Gen 5 занимает первое место в рейтинге
Фото: gsmarena.com

Список телефонов на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5

  1. Samsung Galaxy S26 Ultra
  2. Samsung Galaxy S26+
  3. Samsung Galaxy S26
  4. Xiaomi 17 Ultra
  5. Xiaomi 17 Pro Max
  6. Xiaomi 17 Pro
  7. Xiaomi 17
  8. OnePlus 15
  9. OnePlus 15T
  10. Vivo X300 Ultra
  11. iQOO 15 Ultra
  12. iQOO 15
  13. Realme GT 8 Pro
  14. POCO F8 Ultra
  15. Nubia RedMagic 11 Pro+
  16. Nubia RedMagic 11 Pro
  17. Nubia Z80 Ultra
  18. Honor Magic 8 Pro
  19. Honor Magic 8
Honor Magic 8
Смартфон Honor Magic 8
Фото: Honor

Ранее мы сообщали о том, что Oppo A6 обошел в тестах популярный Samsung Galaxy A27. Смартфон от Oppo ориентирован на практичность. Покупатели получают мощный аккумулятор на 7000 мАч, более быструю зарядку, более надежную защиту IP68/IP69, стереодинамики и расширенные возможности памяти.

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