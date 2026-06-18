Каким смартфонам достался самый лучший чип: в списке Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo (фото)

Речь и дет о процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, который лидировал в тестах как многоядерных чипов, так и в тестах графических процессоров.

Фокус сообщал ранее, что эксперты gsmarena.com определили, какой из процессоров для смартфонов является самым лучшим. Пальму первенства получил Snapdragon 8 Elite Gen 5. Сегодня мы называем список устройств, которые работают благодаря этой SoC.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 — это самый передовой чипсет от компании Qualcomm для смартфонов, работающих на базе операционной системы Android. Он обеспечивает превосходную производительность, энергоэффективность и делает работу громоздких ИИ-приложений плавной.

Смартфон Nubia Z80 Ultra Фото: Tech Advisor

Вскоре после его анонса в сентябре 2025 года производители смартфонов поспешили выпустить устройства с этим процессором.

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Сейчас существует множество вариантов на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, и этот список постоянно пополняется. Мы представим перечень самых популярных устройств.

По результатам тестов Snapdragon 8 Elite Gen 5 занимает первое место в рейтинге Фото: gsmarena.com

Список телефонов на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5

Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26+ Samsung Galaxy S26 Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 OnePlus 15 OnePlus 15T Vivo X300 Ultra iQOO 15 Ultra iQOO 15 Realme GT 8 Pro POCO F8 Ultra Nubia RedMagic 11 Pro+ Nubia RedMagic 11 Pro Nubia Z80 Ultra Honor Magic 8 Pro Honor Magic 8

Смартфон Honor Magic 8 Фото: Honor

Ранее мы сообщали о том, что Oppo A6 обошел в тестах популярный Samsung Galaxy A27. Смартфон от Oppo ориентирован на практичность. Покупатели получают мощный аккумулятор на 7000 мАч, более быструю зарядку, более надежную защиту IP68/IP69, стереодинамики и расширенные возможности памяти.

Также писали, что аналог литиевой батареи, на воде, проработал 2800 ч с рекордной емкостью. Исследователи увеличили срок службы и емкость водных батарей, используя простую цвиттерионную добавку в электролит.