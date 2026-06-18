Каким смартфонам достался самый лучший чип: в списке Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo (фото)
Речь и дет о процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, который лидировал в тестах как многоядерных чипов, так и в тестах графических процессоров.
Фокус сообщал ранее, что эксперты gsmarena.com определили, какой из процессоров для смартфонов является самым лучшим. Пальму первенства получил Snapdragon 8 Elite Gen 5. Сегодня мы называем список устройств, которые работают благодаря этой SoC.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 — это самый передовой чипсет от компании Qualcomm для смартфонов, работающих на базе операционной системы Android. Он обеспечивает превосходную производительность, энергоэффективность и делает работу громоздких ИИ-приложений плавной.
Вскоре после его анонса в сентябре 2025 года производители смартфонов поспешили выпустить устройства с этим процессором.
Сейчас существует множество вариантов на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, и этот список постоянно пополняется. Мы представим перечень самых популярных устройств.
Список телефонов на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17
- OnePlus 15
- OnePlus 15T
- Vivo X300 Ultra
- iQOO 15 Ultra
- iQOO 15
- Realme GT 8 Pro
- POCO F8 Ultra
- Nubia RedMagic 11 Pro+
- Nubia RedMagic 11 Pro
- Nubia Z80 Ultra
- Honor Magic 8 Pro
- Honor Magic 8
Ранее мы сообщали о том, что Oppo A6 обошел в тестах популярный Samsung Galaxy A27. Смартфон от Oppo ориентирован на практичность. Покупатели получают мощный аккумулятор на 7000 мАч, более быструю зарядку, более надежную защиту IP68/IP69, стереодинамики и расширенные возможности памяти.
Также писали, что аналог литиевой батареи, на воде, проработал 2800 ч с рекордной емкостью. Исследователи увеличили срок службы и емкость водных батарей, используя простую цвиттерионную добавку в электролит.