5 доступних смартфонів із потужним чипом Dimensity 9500: у рейтингу Oppo, Vivo, Honor (фото)

Dimensity 9500 — найпотужніший чипсет MediaTek для смартфонів, за продуктивністю та енергоефективністю він не поступається Snapdragon 8 Elite Gen 5, але при цьому коштує дешевше.

Якщо ви хочете оновити свій смартфон до високого класу з потужним апаратним забезпеченням та довгостроковою підтримкою програмного забезпечення, ось 5 найкращих смартфонів на базі чипа Dimensity 9500, пише gizmochina.com.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro пропонує чудові камери: потрійна система включає 50-мегапіксельний основний сенсор, 200-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив та 50-мегапіксельну надширококутну камеру. 50-мегапіксельна селфі-камера робить чудові знімки з високою деталізацією.

Смартфон оснащений 6,78-дюймовим LTPO AMOLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 4500 ніт. Він підтримує HDR10+ та Dolby Vision. Пристрій постачається з попередньо встановленою Android 16 і обіцяє до 5 років оновлень ОС аж до Android 21.

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Смартфон Vivo X300 Pro Фото: Vivo

X300 Pro має акумулятор ємністю 6540 мА·год, але на ринках ЄС пропонується дещо менша ємність — 5440 мА·год. Можливості заряджання залишаються однаковими на всіх ринках: швидке дротове заряджання потужністю 90 Вт та бездротове заряджання потужністю 40 Вт.

Технічні характеристики Vivo X300 Pro:

Дисплей: 6,78-дюймовий LTPO AMOLED, 1260 × 2800 пікселів, частота оновлення 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 4500 ніт (пікова яскравість)

Процесор: MediaTek Dimensity 9500 (3 нм)

ОС: Android 16, до п'яти основних оновлень Android

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 200 МП (перископічний телеоб'єктив, 3,7-кратний оптичний зум) + 50 МП (надширококутна 119˚)

Фронтальна камера: 50 МП

Акумулятор: 6510 мА·год (для глобального ринку), 5440 мА·год (для ринку ЄС)

Зарядка: 90 Вт (дротова), 40 Вт (бездротова)

Зв'язок: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2

Vivo X300

Vivo X300 — компактний флагманський смартфон із 6,31-дюймовим LTPO AMOLED-екраном. Він підтримує частоту оновлення 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid та пікову яскравість 4500 ніт.

Смартфон має іншу конфігурацію камер, ніж його модель Pro. Потрійна камера включає 200-мегапіксельну основну камеру, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив і 50-мегапіксельну надширококутну камеру. Фронтальна камера, як і раніше, має роздільну здатність 50 мегапікселів. X300 також працює під управлінням Android 16 і обіцяє оновлення ОС до Android 21.

Смартфон Vivo X300 Фото: gsmarena.com

Vivo X300 оснащений акумулятором ємністю 6040 мА·год, на ринках ЄС буде доступна дещо менша ємність — 5360 мА·год. Однак швидкість заряджання відповідає моделі Pro, тому ви, як і раніше, отримуєте дротове заряджання потужністю 90 Вт та бездротове заряджання потужністю 40 Вт.

Технічні характеристики Vivo X300:

Дисплей: 6,31-дюймовий LTPO AMOLED, 1216 × 2640 пікселів, частота оновлення 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid, 4500 ніт (пікова яскравість)

Процесор: MediaTek Dimensity 9500 (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 16, до п’яти основних оновлень Android

Задня камера: 200 МП (ширококутна) + 50 МП (перископічний телеоб'єктив, 3-кратний оптичний зум) + 50 МП (надширококутна 119˚)

Фронтальна камера: 50 МП

Акумулятор: 6040 мА·год (для глобального ринку), 5360 мА·год (для ринку ЄС)

Зарядка: 90 Вт (дротова), 40 Вт (бездротова)

Протоколи зв’язку: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2

Oppo Find X9 Pro

Смартфон оснащений 6,78-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, підтримкою HDR10+, HDR Vivid та піковою яскравістю 3600 ніт. Характеристики дисплея дуже схожі на Vivo X300 Pro, як і характеристики камери, яка включає 50-мегапіксельну основну камеру, 200-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив та 50-мегапіксельну надширококутну камеру. Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 мегапікселів.

Смартфон Oppo Find X9 Pro Фото: Tom's Guide

Oppo Find X9 Pro працює під управлінням Android 16 і обіцяє 5 великих оновлень ОС Android, аж до Android 21. Що стосується акумулятора, то він має ємність 7500 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт та бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

Технічні характеристики Oppo Find X9 Pro:

Дисплей: 6,78-дюймовий LTPO AMOLED, 1272 × 2772 пікселів, частота оновлення 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 3600 ніт (пікова яскравість)

Процесор: MediaTek Dimensity 9500 (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 16, до п’яти основних оновлень Android

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 200 МП (перископічний телеоб'єктив, 3-кратний оптичний зум) + 50 МП (надширококутна 120˚)

Фронтальна камера: 50 МП

Акумулятор: 7500 мА·год

Зарядка: 80 Вт (дротова), 50 Вт (бездротова)

Підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 3.2

Oppo Find X9

Стандартна модель Find X9 — це компактний флагманський смартфон із 6,59-дюймовим AMOLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц, підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю 3600 ніт. Він працює під управлінням Android 16 і обіцяє оновлення ОС до Android 21.

Смартфон оснащений трьома задніми камерами, кожна з яких має роздільну здатність 50 Мп. До їх числа входять основна камера, перископічний телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом та надширококутна камера на 50 Мп. Фронтальна камера має нижчу роздільну здатність — 32 Мп.

Смартфон Oppo Find X9 Фото: gsmarena.com

Усередині пристрою розташований акумулятор ємністю 7025 мА·год із підтримкою дротового заряджання потужністю 80 Вт та бездротового заряджання потужністю 50 Вт. Щодо підключення, пристрій підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 та NFC.

Технічні характеристики Oppo Find X9:

Дисплей: 6,59-дюймовий AMOLED, 1256 × 2760 пікселів, частота оновлення 120 Гц, HDR10+, HDR Vivid, 3600 ніт (пікова яскравість)

Процесор: MediaTek Dimensity 9500 (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 16, до п’яти основних оновлень Android

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 50 МП (перископічний телеоб'єктив, 3-кратний оптичний зум) + 50 МП (надширококутна 120˚)

Фронтальна камера: 32 МП

Акумулятор: 7025 мА·год

Зарядка: 80 Вт (дротова), 50 Вт (бездротова)

Зв'язок: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C

Honor Magic 8 Pro

Magic 8 Pro оснащений 6,31-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, підтримкою Dolby Vision та піковою яскравістю 6000 ніт.

Смартфон працює під управлінням Android 16 з оболонкою MagicOS 10. На задній панелі розташована потрійна камера: 50-мегапіксельний основний сенсор, 64-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив і 50-мегапіксельна надширококутна камера. На передній панелі розташована 50-мегапіксельна селфі-камера.

Смартфон Honor Magic 8 Pro Фото: androidpolice.com

Magic 8 Pro має акумулятор ємністю 5500 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт та бездротової зарядки потужністю 50 Вт. Серед можливостей підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC та USB Type-C 2.0.

Технічні характеристики Honor Magic 8 Pro:

Дисплей: 6,31-дюймовий LTPO OLED, 1216 × 2640 пікселів, частота оновлення 120 Гц, HDR Vivid, 6000 ніт (пікова яскравість)

Процесор: MediaTek Dimensity 9500 (3 нм)

Програмне забезпечення: Android 16, MagicOS 10

Задня камера: 50 МП (ширококутна) + 64 МП (перископічний телеоб'єктив, 3,2-кратний оптичний зум) + 50 МП (надширококутна 112˚)

Фронтальна камера: 50 МП

Акумулятор: 5500 мА·год

Зарядка: 80 Вт (дротова), 50 Вт (бездротова)

Підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C 2.0

Раніше ми писали про те, що смартфон, який на 20 000 грн дешевший за iPhone 17 Pro Max, виявився нічим не гіршим за флагман Apple. За підсумками тестів обидва смартфони отримали по 93 бали зі 100. При цьому Vivo X300 Ultra (12 / 256 ГБ) коштує в Україні від 38 000 грн, а за iPhone 17 Pro Max з таким самим об’ємом пам’яті доведеться заплатити 58 600 грн.