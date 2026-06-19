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Новые наушники JBL отличились временем автономной работы 80 часов и ценой от $130 (фото)

девушка в наушниках JBL Live 780NC
Наушники JBL Live 780NC | Фото: JBL

Наушники JBL Live 780NC и JBL Live 680NC обеспечивают до 80 часов воспроизведения с выключенным ANC и до 50 часов с включенным ANC.

Компания JBL представила беспроводные наушники JBL Live 780NC и JBL Live 680NC, которые обладают рядом премиальных функций, включая адаптивное шумоподавление, пространственный звук и персонализированную настройку звука, пишет gizmochina.com.

Характеристики наушников JBL Live 780NC и JBL Live 680NC

JBL Live 780NC — это модель с охватывающими амбушюрами, а Live 680NC — модель с накладными амбушюрами. Обе оснащены 40-мм динамическими драйверами и поддерживают JBL Spatial Sound 3.0 для более захватывающего прослушивания музыки, фильмов и подкастов. Пользователи могут дополнительно настроить звуковой профиль с помощью Personi-Fi 3.0, который адаптирует вывод звука в соответствии с индивидуальными предпочтениями слуха.

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JBL Live 780NC
Парень в наушниках JBL Live 780NC
Фото: JBL

Для шумоподавления компания оснастила обе модели технологией True Adaptive Noise Cancelling 2.0. В Live 780NC используются шесть микрофонов, а в Live 680NC — четыре микрофона для обнаружения и подавления окружающего шума. Качество связи обеспечивается двумя микрофонами с формированием луча в сочетании с алгоритмом шумоподавления, обученным на основе искусственного интеллекта, который направлен на улучшение четкости голоса во время разговоров.

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Наушники также поддерживают Bluetooth 6.0, многоточечное подключение и Auracast. Беспроводное аудио высокого разрешения доступно благодаря поддержке LDAC на совместимых устройствах. Одним из главных преимуществ остается время автономной работы: обе модели обеспечивают до 80 часов воспроизведения с выключенным ANC и до 50 часов с включенным ANC. Быстрая пятиминутная зарядка обеспечивает до 4 часов прослушивания.

Цена и доступность

Наушники JBL Live 780NC стоят 170 долларов США, а JBL Live 680NC 130 долларов США. Наушники доступны в семи цветовых вариантах: черный, синий, белый, шампань, зеленый, оранжевый и фиолетовый. Предзаказы на Live 780NC начнутся 15 и 18 июня.

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