Наушники-клипсы Sennheiser: что предлагает новинка за баснословные 190 долларов (фото)

Наушники Sennheiser Accentum Clip работают 9 часов от одной зарядки и 36 часов с зарядным кейсом.

Sennheiser представила модель Accentum Clip — это первая попытка компании создать беспроводные наушники с зажимом, обладающие многими преимуществами уже существующих на рынке вариантов, пишет gizmodo.com.

Конструкция крепится к уху, а динамик располагается непосредственно за пределами ушного канала. В отличие от беспроводных наушников с силиконовыми или поролоновыми амбушюрами, наушники с зажимом не прилегают к ушам, что делает их более удобными для длительного использования и идеально подходящими для таких занятий, как бег или езда на велосипеде, поскольку вы по-прежнему можете слышать окружающую обстановку.

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Accentum Clip оснащены 12-миллиметровыми динамическими драйверами и динамическим эквалайзером, который позволяет настраивать звук для улучшения звучания на низких уровнях громкости. Они довольно легкие — всего 6,8 г на наушник — и имеют степень защиты от воды и пыли IP54, что означает, что они должны выдерживать дождь и пот. Как и большинство беспроводных наушников с зажимом, они также обладают достаточно хорошим временем автономной работы. Sennheiser заявляет, что Accentum Clip работают 9 часов от одной зарядки (и 36 часов с зарядным кейсом).

Наушники Sennheiser Accentum Clip Фото: Sennheiser

Одной из особенностей Accentum Clip является отсутствие шумоподавления. Хотя шумоподавление редко встречается в моделях открытого типа, некоторые компании теперь его включают. Например, у Shokz есть OpenFit Pro, которые не являются наушниками с зажимом, а обхватывают заднюю часть ушей и обладают удивительно эффективной формой этой функции.

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Компания Sennheiser планирует запустить эти беспроводные наушники в Канаде и Центральной и Южной Америке. Accentum Clip дебютируют в Канаде 23 июля по цене примерно 190 долларов США.

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