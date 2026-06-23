Эксперты назвали лучшую марку телевизоров 2026 года: LG, TCL и Hisense пасут задних (фото)

Телевизор Samsung QN65S90F, который продается за 1300 долларов, получил наивысший рейтинг, а также высокие оценки по качеству изображения, HDR и звука.

Издание Consumer Reports, занимающееся защитой прав потребителей, собрало все данные и учло множество факторов при составлении списка лучших марок телевизоров 2026 года, пишет tech.yahoo.com.

Какой телевизор лучший

Журналисты и обозреватели оценивают телевизоры по таким критериям, как:

общее качество изображения,

производительность HDR,

качество звука,

разрешение и частота обновления,

дополнительные функции.

Некоторые из этих показателей определяются с помощью измерительных приборов, которые дают чрезвычайно единообразные и точные результаты, в то время как другие являются результатом субъективных наблюдений высококвалифицированных специалистов. Например, Samsung QN65S90F, который Consumer Reports описывает как "65-дюймовую модель среднего класса" и который продается примерно за 1300 долларов, получил наивысший рейтинг, а также высокие оценки по качеству изображения, HDR и звука.

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Однако, когда дело доходит до сравнения Samsung с конкурирующими брендами, были некоторые заметные различия. TCL (который недавно предлагал 65-дюймовый смарт-телевизор менее чем за 400 долларов) и Hisense не показали хороших результатов в рейтингах Consumer Reports, но были оценены довольно высоко Rtings. CNET, PC Magazine и Wirecutter выбрали TCL, Hisense или обе компании в качестве лидеров как минимум в одной категории телевизоров.

Между тем, телевизоры Roku показали лучшие результаты в рейтингах Consumer Reports, чем в остальных категориях в целом. Rtings, по сути, вообще исключил Roku из рейтинга, поскольку, по их словам, производитель выпускает не так много моделей в год. Также примечательно, что, хотя LG в целом показала почти такие же результаты, как Samsung, по всем обзорам, Sony получила высокую оценку как бренд телевизоров только от Consumer Reports и Rtings.

Телевизор Samsung Фото: Скриншот

Почему бренд может быть не важен

Независимо от того, выберете ли вы телевизор Samsung или другой марки, Consumer Reports, Rtings, CNET и PC Magazine включили Samsung в список лучших брендов телевизоров 2026 года. Однако все они также предостерегают тех, кто ищет бюджетный телевизор: не ожидайте выдающихся результатов от модели начального уровня, даже от ведущих брендов. Общепринятое мнение заключается в том, что следует оценивать конкретную модель, основываясь на конкретных показателях производительности и надежности именно этой модели, а не бренда в целом.

Итак, если вы ищете бюджетный телевизор, стоит ли выбирать бюджетный бренд? Возможно, стоит. Вероятно, у вас будет одинаковый опыт, независимо от того, купите ли вы бюджетную модель от известного бренда или модель той же цены от бюджетного бренда. Вот почему: даже бюджетные модели, предлагаемые ведущими производителями, часто находятся в совершенно другом ценовом диапазоне, не имея общих высококачественных компонентов, которые обеспечили бренду его репутацию. Часто они даже производятся одними и теми же производителями.

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