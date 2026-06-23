Один из самых ожидаемых бюджетных смартфонов отменили: какую модель мы не увидим (фото)

Новой жертвой глобального дефицита флэш-памяти NAND оказался смартфон CMF Phone 3 Pro.

Известно, что CMF Phone 2 Pro предлагает хорошее соотношение цены и качества — аппарат с телеобъективом стоит менее 300 долларов. Он был выпущен в апреле 2025 года, поэтому все ждали появления преемника — CMF Phone 3 Pro, но на рынок смартфон не выйдет, пишет tech.yahoo.com.

Соучредитель компании-производителя Nothing Акис Эвангелидис сообщил, что при нынешних ценах на память бренд не может создать истинно бюджетный телефон, цены придется поднять, а это противоречит концепции суббренда CMF.

Тем не менее, по его словам, что другие новые продукты CMF по-прежнему планируются, включая некоторые "совершенно новые категории". Будет ли это означать появление нового телефона CMF по более высокой цене, покажет время, хотя такой шаг был бы рискованным, поскольку более дорогой телефон CMF потенциально мог бы стать прямым конкурентом смартфонов Nothing. В общем, не стоит ожидать появления нового телефона CMF дешевле 300 долларов в ближайшее время, поскольку кризис оперативной памяти не показывает признаков ослабления.

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Почему флэш-память в дефиците

Все дело в распространении ИИ. Центры обработки данных ИИ потребляют высокоскоростную память и быстрые SSD-накопители, заставляя компании, занимающиеся ИИ, скупать огромные запасы твердотельной памяти. Это, в свою очередь, оказывает влияние на другие сектора, требующие флэш-памяти DRAM и NAND, такие как карты памяти, портативные накопители и даже телефонная промышленность. Эти секторы вынуждены бороться за оставшиеся запасы памяти после того, как гиганты в сфере искусственного интеллекта заплатили огромные деньги за обеспечение работы своих центров обработки данных. А когда спрос высок, цены растут.

Смартфон CMF Phone 2 Pro

Когда же появляется бюджетный продукт, такой как CMF Phone 3 Pro, который должен соответствовать строгим ценовым требованиям, единственным вариантом является прекращение его производства, поскольку повышение розничной цены для покрытия возросшей стоимости компонентов невозможно.

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