Топ-5 лучших портативных кондиционеров для лета 2026: EcoFlow, DeLonghi, EcoAir (фото)

В рейтинге представлены лучшие модели от EcoFlow, DeLonghi, EcoAir и других брендов на любой вкус и кошелек, с учетом экономии электроэнергии и возможностей отопления.

Издание t3.com составило список лучших портативных кондиционеров. Фокус публикует характеристики лучших моделей, которые подойдут украинцам: экономные, для средних помещений, бюджетные и премиум-класса.

Princess Smart Air Conditioner 12000: лучший мобильный кондиционер в целом

Это устройство мощностью 12 000 BTU имеет воздушный поток 380 м³/час, поэтому подходит для помещений объемом до 100 м³. Он даже имеет функцию осушения воздуха. В комплект поставки входит 1,5-метровый спиральный шланг для отвода теплого отработанного воздуха через отверстие в стене или частично открытую дверь.

Кондиционер Princess Smart Air Conditioner 12000

Сенсорный интерфейс Princess интуитивно понятен. Есть пульт дистанционного управления, так что им можно управлять, не вставая с дивана. Кондиционер также можно использовать с приложением HomeWizard Climate и Siri, Google и Amazon Alexa — это поможет охладить комнату, пока вы еще в дороге.

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Princess Smart Air Conditioner 12000 работает не очень тихо, но когда компрессор выключен (он включается периодически для поддержания температуры в помещении), устройства почти не слышно. Тестировщики заявили, что это лучшая модель по приемлемой цене.

Характеристики:

BTU: 12 000

Максимальный размер помещения: 100 куб. м

Максимальный уровень шума: 65 дБ

Размеры: В 71,5 x Ш 43,5 x Г 35,5 см

Достоинства:

Исключительная эффективность охлаждения Подходит для больших помещений Пульт дистанционного управления, приложение и голосовые команды Приличный внешний вид

Недостатки:

Шум компрессора может быть слишком громким

JML Chillmax Air: лучший бюджетный кондиционер

Конечно, этот небольшой квадратный настольный блок не является полноценным кондиционером, но он, по крайней мере, способен создавать прохладный ветерок с расстояния нескольких метров. Chillmax Air оснащен испарителем, который использует воду из небольшого резервуара объемом 610 мл для создания прохладного влажного ветерка. Эта модель поставляется с антимикробным губчатым фильтром, который работает до 10 ч на одной заправке.

Мобильный кондиционер JML Chillmax Air Фото: JML

Chillmax идеально подходит для размещения на рабочем столе или на журнальном столике. Это также отличный вариант для прикроватной тумбочки, поскольку он очень тихий и имеет встроенную подсветку. Однако не стоит ожидать, что он хоть как-то повлияет на температуру в комнате, поскольку он предназначен исключительно для личного использования на близком расстоянии.

Характеристики:

BTU: N/A

Максимальный размер помещения: для персонального использования

Минимальный уровень шума: 15 дБ

Размеры: В 17 x Ш 16 x Г 14 см

Причины для покупки:

Менее 2000 грн Небольшой размер Эффективен вблизи

Недостатки:

Только для личного использования

EcoFlow Wave 2: лучший портативный кондиционер премиум-класса

EcoFlow Wave 2 — высококачественный портативный кондиционер/обогреватель имеет довольно высокую цену и довольно тяжелый вес, но это компенсируется быстрой сменой температуры и простым в использовании приложением.

Кондиционер EcoFlow Wave 2 Фото: EcoFlow

Кондиционер отличается от других в этом списке благодаря впечатляющему набору функций. Наиболее примечательно то, что он обеспечивает охлаждение с 30 до 20 градусов за 5 минут, и то же самое в обратном порядке. Он экологичен благодаря использованию хладагента R290, имеет быструю зарядку и неплохой показатель автономной работы. Более того, он подходит для любых ситуаций, включая охлаждение в помещении и использование на открытом воздухе.

Характеристики:

BTU: 5100

Максимальная площадь помещения: 32 кв.м

Минимальный уровень шума: 44 дБ

Размеры: 51,8 x 29,7 x 33,6 см

Плюсы:

Быстрая смена температуры Длительное время автономной работы Хорошее приложение

Минусы:

Тяжелый Дорогой

DeLonghi Pinguino PACEX100 SILENT: лучший портативный кондиционер для средних помещений

Этот кондиционер высотой 80 см обладает охлаждающей мощностью 10 000 BTU и рекомендуется для помещений площадью до 23 кв. м. Он также осушает воздух, удаляя до 32 л влаги в час.

Портативный кондиционер DeLonghi Pinguino PACEX100 SILENT Фото: DeLonghi

Цифровой интерфейс и пульт дистанционного управления обеспечивают доступ ко всем основным функциям: температуре, скорости вентилятора и таймеру. Его также можно использовать как обычный вентилятор.

Портативные кондиционеры по своей природе шумные, и эта модель не исключение. На максимальной скорости уровень шума составляет от 53 до 64 дБ. Хотя кондиционер получил очень положительные отзывы пользователей за свою производительность и дизайн, цена в 45 000 грн довольно высока для портативного кондиционера.

Характеристики:

BTU: 10 000

Максимальная площадь помещения: 23 кв. м

Минимальный уровень шума: 53 дБ

Размеры: В 80,5 x Ш 44,5 x Г 39 см

Плюсы:

Высокая мощность Привлекательный внешний вид Надежный бренд

Минусы:

Шумный Дорогой

EcoAir Apollo: лучший энергоэффективный портативный кондиционер

Эта модель мощностью 12 000 BTU идеально подходит для помещений площадью даже больше, чем 22 кв. м. Она также оснащена энергоэффективным тепловым насосом, который экономит деньги потребителя в долгосрочной перспективе, минимизируя при этом воздействие на окружающую среду. Его можно использовать и как обогреватель зимой.

Кондиционер EcoAir Apollo Фото: EcoAir

При высоте 82 см и ширине 39 см это довольно внушительный аппарат с большими габаритами. Расположенный сверху электронный дисплей прост в использовании, но всегда можно получить доступ к его функциям — охлаждение, обогрев, осушение и вентилятор — с помощью пульта ДУ.

Кондиционер имеет уровень звукового давления около 53 дБ.

Характеристики:

BTU: 12 000

Максимальный размер помещения: 22 кв. м

Минимальный уровень шума: 53 дБ

Размеры: В 82 x Ш 39 x Г 40,5 см

Плюсы:

Отличное охлаждение Энергоэффективность Может использоваться как обогреватель

Минусы:

Дорогой

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