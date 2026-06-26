Три причины, по которым смартфоны Pixel лучших других Android-телефонов (фото)

Android-смартфон Pixel способен прослужить 10 лет, обладает лучшей камерой на сегодняшний день, получает обновления в течение 7 лет и стоит на 100 долларов дешевле Galaxy S25 Ultra.

Согласно данным Consumer Reports, Pixel 10 Pro идет вровень с Galaxy S25 Ultra, за исключением небольшого преимущества процессора Samsung перед чипом Google Tensor G5. Эксперт Сеад Фадилпасич из bgr.com считает, что Pixel предлагает больше за свои деньги в реальных условиях использования.

Почему Pixel лучший флагманский Android-смартфон

Начнем с того, что базовая версия Google Pixel 10 на 100 долларов дешевле, чем обычный Samsung Galaxy S26. Конечно, Samsung включает 256 ГБ памяти, но если взять более вместительную версию Pixel на 256 ГБ, то получится та же сумма, так что разница незначительна.

OnePlus 13 может стоить примерно столько же, сколько Pixel 10, при этом используя процессор, который показывает лучшие результаты в бенчмарках, но есть несколько существенных компромиссов, на которые придется пойти. Помимо того, что у Pixel лучшая камера и множество полезных функций ИИ, он также предлагает более длительный график обновлений ОС, чем OnePlus (7 лет против 4-х), что само по себе стоит дополнительных 100 долларов, заключает автор.

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Нет лишних приложений

Пользовательский интерфейс Pixel чистый и минималистичный с приятными плавными анимациями. Конечно, это дело личных предпочтений: некоторым может не нравиться минималистичный дизайн.

Восприятие операционной системы — дело личное, количество предустановленных приложений — нет. Pixel максимально приближен к "чистому" Android, насколько это было возможно. Другие производители — не совсем. Например, Samsung печально известен своим количеством предустановленных приложений. Хотя компания и сократила их количество в последние годы, пользователи все еще жалуются на предустановленные приложения, которые нельзя удалить, не пройдя через множество программных сложностей.

Бренды типа OnePlus еще хуже, потому что их предустановленные приложения могут даже показывать рекламу. Это, похоже, более распространено в Китае, где реклама внутри приложений может объяснить доступность этих устройств.

Смартфон Pixel 10 Pro XL Фото: cnet.com

Надежность и долговечность

Android-смартфон Pixel способен прослужить 10 лет. Обозреватель подтверждает это лично, так как пользуется Pixel 3a и ни разу не сталкивался с поломкой телефона, а друг до сих пор использует Pixel 1 в качестве резервного. Да батарея уже не держит заряд так долго, как раньше, но в целом, этот телефон остается быстрым после 8-ми лет работы.

Однако главная причина не в аппаратной части: многие производители экономят на программной поддержке. Такие модели, как Pixel 8 (и выше) или Pixel 9a за 500 долларов, получают обновления в течение 7-ми лет. Samsung предлагает 4 года, Motorola — 3 года обновлений ОС для Razr Ultra за 1500 долларов, а для бюджетных версий — и вовсе 2.

Камера — лучшая на рынке

В конце 2010-х годов телефоны Pixel поразили многих — люди могли делать снимки при слабом освещении, не получив при этом размытого или шумного изображения. В основном это по-прежнему так.

К сожалению, хотя Pixel 10 получил отличный телеобъектив, Google пришлось внести небольшие корректировки в другие объективы. В результате не было существенного улучшения после перехода с Pixel 9, но камера по-прежнему такая же яркая и готовая к съемке "наведи и снимай", как и раньше.

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