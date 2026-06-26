5 проводных наушников с лучшим звуком и гарнитурой: Beyerdynamic, Asus, SteelSeries (фото)

В рейтинг вошли наушники открытого типа с микрофонами для любителей игр, а также для тех, кто ценит качество звука при прослушивании музыки.

Обозреватель издания bgr.com назвал пять наушников, которые лучше всего подходят для игр, а также для прослушивания музыки. Свой топ-5 он опубликовал на страницах СМИ.

Asus ROG Kithara

Наушники Asus ROG Kithara Фото: Asus

Asus ROG Kithara — наушники открытого типа, которые, по заявлению Asus, обеспечивают аудиофильский уровень качества звука и просторную, естественную звуковую сцену. Они также оснащены встроенным микрофоном на штанге и поставляются с адаптером USB-C для двух 3,5-мм входов. Эти характеристики не вызывают удивления; при цене в 290 долларов стоит ожидать от модели премиального качества.

Опытные тестировщики оборудования из RTINGS считают Asus ROG Kithara лучшей игровой гарнитурой открытого типа за свои деньги. Одно из главных отличий между закрытыми и открытыми наушниками заключается в том, что открытые обеспечивают более чистое звучание и, как правило, более удобны для длительного использования. С другой стороны, они могут пропускать звук, который будут слышать окружающие. Однако в RTINGS пришли к выводу, что планарно-магнитные драйверы этой гарнитуры обеспечивают звучание, больше похожее на студийные наушники, чем на игровые — что является высокой похвалой в условиях, когда многие игровые наушники отдают приоритет дополнительным функциям, а не качеству звука.

Відео дня

Опрос Какие накладные наушники вы предпочитаете? Опрос открыт до AirPods Sony Bose Bowers & Wilkins CMF Marshall Sennheiser 1More Dyson Soundpeats Другой бренд Голосувати

Beyerdynamic MMX 330 Pro

Beyerdynamic MMX 330 Pro — еще одна игровая гарнитура открытого типа. Beyerdynamic разработала эту гарнитуру с велюровыми амбушюрами, подушкой для головы с кнопками и углублением для родничка, которое снижает давление на наиболее чувствительные участки головы. Создавая проводную игровую гарнитуру с еще более высококачественной сборкой, за MMX 330 Pro просят 330 долларов.

Наушники Beyerdynamic MMX 330 Pro Фото: Beyerdynamic

Когда в Stream Tech Reviews тестировали MMX 330 Pro, то высоко оценили 45-миллиметровые драйверы, отметив их идеальное сочетание с открытой звуковой сценой гарнитуры. Рецензент написал: "Это одна из лучших гарнитур, которые я когда-либо использовал для точного определения местоположения шагов в шутерах от первого лица". Для тех, кто играет исключительно в одиночные игры, детализация звука может показаться избыточной, учитывая высокую цену этой гарнитуры.

Профессиональные геймеры могут получить преимущество в плане качества звука, но стоит отметить, что регуляторы громкости и отключения микрофона расположены на проводе, что некоторым может показаться менее удобным по сравнению с управлением на самой гарнитуре. Что касается кабеля, MMX 330 Pro поставляется с Y-образным адаптером для преобразования двух 3,5-мм входов в стандарт, совместимый с Xbox, PlayStation и другими консолями.

SteelSeries Arctis Nova Pro

SteelSeries Arctis Nova Pro — это проводная гарнитура в линейке высококачественных игровых наушников. Фактически, PCMag признал ее лучшей проводной гарнитурой высокого класса среди всех протестированных игровых наушников. Она имеет закрытую конструкцию, что обычно является недостатком с точки зрения качества звука, но лучше блокирует внешние шумы и предотвращает утечку звука.

Наушники SteelSeries Arctis Nova Pro Фото: SteelSeries

При цене в 220 долларов Arctis Nova Pro значительно дешевле по сравнению с некоторыми беспроводными вариантами от SteelSeries. Модель ощущается как высококачественное устройство, но производитель рассматривает ее как бюджетную по сравнению с беспроводной Arctis Nova Pro Omni, которая стоит почти вдвое дороже.

Когда команда экспертов PCMag тестировала Arctis Nova Pro, они отметили наличие мощного пространственного звука высокого разрешения. Это позволяет им напрямую конкурировать с более естественным звучанием открытых наушников по качеству звука. Рецензенты также впечатлены количеством функций, встроенных в Arctis Nova Pro, включая микрофон с шумоподавлением на основе искусственного интеллекта, точные настройки эквалайзера и возможность одновременного подключения к двум системам через USB-C.

Drop PC38X

Наушники Drop PC38X — это легкие игровые наушники открытого типа с уникальным дизайном. Рецензенты PC Gamer называют PC38X лучшими бюджетными аудиофильскими наушниками для игр. Однако не стоит обманываться низкой ценой. За 199,99 долларов это, возможно, самый доступный вариант в этом списке, но это не значит, что качество звука страдает.

Наушники Drop PC38X Фото: Drop

PC Gamer высоко оценил технологии Sennheiser, используемые в этих наушниках, которые обеспечивают отличное звучание и мощные басы. Для атмосферного и захватывающего игрового процесса открытая звуковая сцена обеспечивает широкое и точное звучание. Наушники также полностью совместимы с консолями благодаря входящему в комплект 3,5-мм TRRS кабелю без необходимости использования адаптера. Модель имеет микрофон на штанге с удобной функцией отключения звука при переворачивании, но его двунаправленная конструкция способна улавливать другие звуки и склонна к взрывным согласным при передаче голосового аудио.

Beyerdynamic Tygr 300 R

Beydynamic Tygr 300 R — одни из лучших проводных игровых наушников для тех, кто ставит качество звука на первое место. TechRadar назвал их лучшими проводными наушниками для аудиофилов, отметив при этом, что они чрезвычайно удобны. Они даже продаются за 230 долларов. Однако есть один существенный недостаток: встроенного микрофона нет.

Наушники Beyerdynamic Tygr 300 R Фото: Beyerdynamic

Тем не менее, один из комментаторов на Reddit поддержал Tygr 300 R, отметив, что "гораздо лучше купить хорошие наушники и отдельный микрофон", чем покупать гарнитуру, которая жертвует качеством звука ради посредственного микрофона. Лучший способ оптимизировать звук в игровой системе — это приобрести пару наушников аудиофильского класса, а затем сравнить USB и XLR микрофоны, чтобы все в чате слышали голос громко и четко.

Достаточно сказать, что Tygr 300 R — не идеальный продукт для любителей социальных игр, которым нужна универсальная гарнитура. Но благодаря открытой конструкции и утверждению TechRadar о том, что они обеспечивают "одно из лучших качеств звука, которые мы когда-либо слышали", эти наушники могут стать правильным выбором для любителей одиночных игр.

Ранее сообщали о причинах, по которым смартфоны Pixel лучших других Android-фонов. Смартфоны линейки Pixel способны прослужить 10 лет, обладают лучшей камерой на сегодняшний день, получают обновления в течение 7 лет и стоят на 100 долларов дешевле Galaxy S25 Ultra.