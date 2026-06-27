Топ 3 смартфонів за середньою ціною та з найкращим акумулятором: Poco, Realme, Motorola (фото)

Експерти запропонували три моделі смартфонів, які цілком могли б замінити Pixel 10a від Google.

Оглядачі bgr.com, звісно, вважають смартфон Pixel 10a гідним пристроєм, але у нього є щонайменше три конкуренти, які перевершують цей флагман за деякими параметрами. Про це вони розповіли у своєму матеріалі.

POCO X8 Pro Max

Якщо пріоритетом є час автономної роботи, POCO X8 Pro Max — найкращий вибір. Він оснащений акумулятором ємністю 8500 мА·год і зарядкою потужністю 100 Вт, що значно перевершує можливості Pixel 10a, який має 5100 мА·год і заряджається потужністю 45 Вт. У тестах X8 Pro Max продемонстрував понад 25 годин активного використання проти 15 годин у Pixel 10a, що вражає.

Смартфон POCO X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Для тих, хто користується телефоном помірно, це означає 2 дні автономної роботи. Це одна з причин, чому X8 Pro Max входить до числа смартфонів із найкращим часом автономної роботи у 2026 році, підкреслили фахівці. Pixel 10a заряджається до 50% приблизно за 30 хвилин, а X8 Pro Max — від 0 до 100% менш ніж за годину. Він також підтримує дротову зворотну зарядку, тобто може заряджати інші пристрої.

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Проте X8 Pro Max поступається Pixel 10a в плані камери, оскільки останній має 13-мегапіксельну надширококутну камеру, тоді як у POCO — лише 8-мегапіксельну. HyperOS постачається з кількома попередньо встановленими додатками, що може дратувати тих, хто віддає перевагу більш "чистому" інтерфейсу. У будь-якому разі, за 529 доларів цей смартфон варто взяти до уваги, підсумували експерти.

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Realme 16 Pro+

Realme 16 Pro+ — ще один варіант для тих, хто вважає, що акумулятор Pixel 10a є достатньо ємним, але хоче трохи більшої автономності від свого пристрою. Ємність акумулятора — 7000 мА·год — значно більша, ніж 5100 мА·год у моделі від Google, а зарядка потужністю 80 Вт дає пристрою Realme перевагу для тих, хто не хоче довго чекати, поки зарядиться телефон.

Смартфон Realme 16 Pro+ Фото: Скриншот

Окрім акумулятора, здатного працювати до 18 годин, Realme 16 Pro+ вражає своїми камерами. Він оснащений 200-мегапіксельним основним сенсором і телеоб'єктивом, що робить його одним із небагатьох бюджетних Android-смартфонів, які перевершують Pixel 10a за ключовими параметрами. Тому для тих, хто любить фотографувати, це вигідніша покупка. Приблизно за 500 доларів користувач отримує доступ до 144-герцового AMOLED-екрану, який перевершує 120-герцову панель, встановлену Google у своєму телефоні.

Однак проблема Realme 16 Pro+ також пов’язана з програмним забезпеченням. Пристрої від Google зазвичай мають чистіше програмне забезпечення та 7 років підтримки від розробника. Realme пропонує користувацький інтерфейс із безліччю попередньо встановлених додатків і набагато коротший термін підтримки — всього 3 роки.

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro, який коштує близько 450 доларів, загалом не забезпечує набагато більшої автономності, ніж Pixel 10a, але все ж виграє в кількох ключових категоріях. З акумулятором на 6000 мА·год проти 5100 мА·год у Google, він може працювати близько 16 годин в активному режимі. Pixel 10a лідирує при використанні виключно для потокового перегляду, але ігри на Edge 60 Pro тривають майже 11 годин, порівняно з трохи більше ніж 8 годинами на телефоні Google.

Смартфон Motorola Edge 60 Pro

Швидкість заряджання — ще одна відмінність між цими двома смартфонами, на яку варто звернути увагу. Телефон Motorola підтримує дротове заряджання потужністю 90 Вт, що дозволяє зарядити його приблизно до 80 % за 30 хвилин. Фактично, Edge 60 Pro також перевершує Samsung Galaxy A56 за часом автономної роботи. Він також підтримує зворотну зарядку та бездротову зарядку, а також має більший 6,7-дюймовий дисплей і потрійну камеру з оптичним зумом.

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