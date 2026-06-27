Найкращі смартфони Samsung Galaxy 2026 року: на які моделі варто звернути увагу (фото)

До рейтингу увійшли смартфон-книжка Samsung Galaxy Z Fold 7, флагман Galaxy S26 Ultra та телефон із найкращим акумулятором Galaxy S25 Plus.

Фахівці з мобільної техніки видання techradar.com протестували кілька смартфонів південнокорейської компанії Samsung і винесли свій вердикт, назвавши трійку лідерів.

Найкращий загалом: Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 неймовірно тонкий і легкий, а завдяки додаванню 200-мегапіксельної камери він забезпечує практично ідеальний користувацький досвід.

Ціна: це найдорожчий Z Fold на сьогодні — 2000 доларів, — що робить його одним із найдорожчих складаних пристроїв на ринку. Хоча це чимала сума, користувачі отримують два пристрої в одному: флагманський телефон і 8-дюймовий планшет. Це може виправдати високу вартість для тих, хто прагне чогось справді особливого.

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: phonearena.com

Дизайн: надзвичайно тонкий, легкий пристрій, майже такий самий компактний, як стандартний флагман у складеному вигляді. Цей продукт виготовлено з преміальних матеріалів із вдосконаленим жорстким шарніром та майже непомітною складкою.

Дисплей: обидва екрани стали більшими та кращими. 6,5-дюймовий зовнішній дисплей нарешті виглядає як стандартний флагманський, а основний 8-дюймовий екран забезпечує фантастичний простір для багатозадачності. Компромісом за цю нову тонкість є втрата підтримки S Pen та більш помітна, відкрита 10-мегапіксельна фронтальна камера у вирізі на внутрішньому дисплеї.

Камера: система камер забезпечує справді флагманський рівень, на чолі з універсальним 200-мегапіксельним основним сенсором, який дозволяє кадрувати зображення без втрати деталей і робити надзвичайно чіткі селфі. Хоча макрозйомка з ширококутного об'єктива вражає, система дещо страждає від рішення використовувати 3-кратний телеоб'єктив замість більш потужного 5-кратного оптичного зуму.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: androidauthority.com

Продуктивність: завдяки чипсету Snapdragon 8 Elite для Galaxy це перший Android-смартфон за всю історію, який перевершив багатоядерну продуктивність iPhone у тестах techradar.com. Така потужність забезпечує неймовірно високу швидкість і чуйність пристрою, дозволяючи впоратися з інтенсивним багатозадачним режимом та іграми без жодних збоїв.

Час автономної роботи: хоча ємність акумулятора (4400 мА·год) залишилася незмінною, тести підтвердили, що він цілком здатний забезпечити роботу від 12 до 18 годин у змішаному режимі. Телефон підтримує швидку зарядку, яка дозволяє зарядити акумулятор до 50% всього за 30 хвилин.

Найкращий смартфон із камерою: Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra залишається потужним інструментом для підвищення продуктивності та мобільної фотографії, закріплюючи за собою статус провідного Android-смартфона, якщо не брати до уваги ціну.

Дизайн: компанія відмовилася від гострих кутів: Galaxy S26 Ultra має злегка заокруглений корпус, що значно покращує зручність користування однією рукою порівняно з S25 Ultra. Телефон перейшов від титанової задньої панелі до вдосконаленого алюмінієвого корпусу Armor Aluminum, що знижує вагу без шкоди для структурної цілісності. Слот для стилуса S Pen присутній і працює коректно, як і вибір приглушених кольорів.

Смартфон Galaxy S26 Ultra Фото: Скриншот

Дисплей: 6,9-дюймова панель Dynamic AMOLED 2X залишається лідером у своєму класі завдяки адаптивній частоті оновлення 1 Гц–120 Гц. Однак головною особливістю є функція Privacy Display. Ця технологія вибірково вимикає пікселі на екрані, щоб обмежити те, що можна побачити на дисплеї, якщо не дивитися на нього прямо. Можливості персоналізації досить широкі: від забезпечення конфіденційності всього дисплея до простого приховування сповіщень.

Камери: задня камера за найпростішими параметрами залишилася незмінною, але ширші діафрагми 200-мегапіксельної основної камери та 5-кратного телеоб'єктива дозволяють поліпшити якість фото- та відеозйомки в умовах низької освітленості. Удосконалення в програмному забезпеченні та функціях штучного інтелекту доповнюють чудовий набір камер.

Продуктивність: завдяки процесору Snapdragon 8 Elite для Galaxy та до 16 ГБ оперативної пам’яті Galaxy S26 Ultra у тестах Future Labs на рівних змагався з iPhone 17 Pro Max у Geekbench 6.5, набравши 3766 балів в одноядерному режимі та 11537 балів у багатоядерному режимі проти 3871 та 9829 балів у флагманського iPhone відповідно. Загалом, S26 Ultra — один із найшвидших телефонів на ринку.

Смартфон Galaxy S26 Ultra Фото: sammobile.com

Акумулятор: у тестах techradar.com S26 Ultra продемонстрував час роботи 16 годин і 10 хвилин, що робить його справжнім марафонцем за тривалістю автономної роботи. Хоча він відстає від iPhone 17 Pro Max приблизно на годину, це компенсується великим дисплеєм і чудовою швидкістю заряджання, що досягає 77% всього за 30 хвилин. Він легко долає бар’єр "одного дня" навіть для найвимогливіших користувачів.

Співвідношення ціни та якості: Galaxy S26 Ultra, мабуть, пропонує чудове співвідношення ціни та якості для флагманського смартфона, з огляду на його багатий функціонал та інноваційний дисплей. Це не безпрограшний варіант для тих, у кого вже є S25 Ultra, але для тих, хто хоче оновити свій телефон зі старих моделей Galaxy, Galaxy S26 Ultra виправдовує свою ціну.

Найкращий акумулятор: Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Plus забезпечує таку саму високу продуктивність, такий самий чіткий і яскравий дисплей та такий самий чудовий час автономної роботи, як і Galaxy S25 Ultra. Важко виправдати значне підвищення ціни заради функцій, якими навіть користувачі преміум-класу не користуватимуться.

Дизайн: у Samsung Galaxy S25 Plus немає титанової рамки, як у Galaxy S25 Ultra, але він доступний у різних, більш привабливих кольорах і зберігає преміальний та сучасний зовнішній вигляд.

Смартфон Galaxy S25 Plus Фото: sammobile.com

Дисплей: смартфон оснащений дисплеєм, який не тільки більший, ніж у Galaxy S25, але й має більшу кількість пікселів, що забезпечує вищу роздільну здатність і навіть дещо чіткіше зображення, ніж у Galaxy S25 Ultra.

Камера: За 5-кратний зум у моделі Ultra можна було б заплатити значно більше, але S25 Plus має 3-кратний оптичний зум, а також фантастичну основну камеру та надширококутний об’єктив. Режими зйомки Samsung та функція фотозйомки з використанням ШІ також допомагають телефону робити чудові знімки.

Продуктивність: телефон забезпечує високу продуктивність завдяки чипсету Snapdragon 8 Elite для Galaxy. У тестах продуктивності Snapdragon часто перевершував чіпсет Apple A18 Pro, встановлений в iPhone 16 Pro Max. Galaxy S25 Plus без зусиль впорається з іграми та робочими завданнями.

Смартфони Galaxy S25 Edge та S25 Plus Фото: phonearena.com

Час автономної роботи: Galaxy S25 Plus пропрацював довше, ніж майже всі інші смартфони, які тестували експерти, і лише трохи довше, ніж більший за розміром Galaxy S25 Ultra. Він також швидко заряджається і підтримує зворотну зарядку, якщо потрібно зарядити навушники в дорозі.

Ціна: смартфон вийшов у продаж за ціною, аналогічною до iPhone 16 Pro, але телефони Samsung завжди можна придбати зі знижкою.

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