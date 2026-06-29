Новий недорогий смартфон Samsung розчарував: що не так із Galaxy A27 (фото)

Телефон погіршився порівняно з А26, але його ціна зросла на 50 доларів. Його цілком можуть замінити Nothing Phone (4a), OnePlus Nord CE 5 та торішній Pixel 9a.

Samsung Galaxy A27, порівняно з іншими смартфонами середнього класу, має недостатнє оснащення, і оглядач сайту techadvisor.com Енірон Коупман не готовий рекомендувати його нікому.

Кілька оновлень, але нічого серйозного

Чіпсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 є довгоочікуваним кроком вперед порівняно з Exynos 1380. Використання вдосконаленого 4-нм технологічного процесу має забезпечити значне підвищення повсякденної продуктивності, а також загальну чуйність і плавність ігор.

Він також використовує вдосконалену оперативну пам'ять LPDDR5, яка зазвичай забезпечує значно вищу швидкість передачі даних і кращу енергоефективність, ніж LPDDR4X, встановлена на Galaxy A26. Це дає змогу збільшити термін служби акумулятора, незважаючи на те, що акумулятор ємністю 5000 мА·год залишився незмінним.

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Смартфон Galaxy A27 Фото: galaxy club

У моделі A27 також немає краплеподібного вирізу, але є стандартний отвір для селфі-камери. У результаті телефон виглядає набагато сучасніше, хоча рамка не стала вужчою.

Смартфон отримав підтримку DeX — функції Samsung, яка перетворює його на настільний комп’ютер під час підключення до монітора. Хоча це й не є повноцінною заміною Windows чи macOS, це чудовий варіант для підвищення продуктивності, особливо під час подорожей.

"Усе це — довгоочікувані кроки вперед, але навіть якщо їх об’єднати, можна стверджувати, що вони не виправдовують купівлю абсолютно нового телефону", — пише оглядач.

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Гірше, ніж Galaxy A26

Найбільше експерта розчарувала водонепроникність. У той час як A26 мав дуже пристойний рейтинг IP67, що гарантує безпеку під час занурення у прісну воду на глибину до 1 м, A27 має ступінь захисту IP64. Це означає, що він захищений від бризок води.

"Я не можу зрозуміти причину такої зміни, адже матеріали, з яких виготовлено телефон, є ідентичними", — зазначає Енірон.

Ще одне розчарування — камери. Наприклад, роздільна здатність фронтальної камери A27 зменшилася з 13 Мп до 12 Мп, тож селфі будуть трохи гіршими. Роздільна здатність надширококутного об'єктива знизилася з 8 Мп до 5 Мп, що фактично робить об'єктив марним.

І на довершення всього, A27 трохи товстіший за А26 — 7,8 мм, а версія Bluetooth знижена з 5.3 до 5.1.

Смартфон Galaxy A26 Фото: gsmarena.com

Galaxy A27 коштує дорожче, ніж A26

За ціною 349 доларів США A27 на 50 доларів дорожчий за свого попередника.

"Ви отримуєте телефон, який поступається за кількома ключовими параметрами, але коштує дорожче", — написав фахівець.

Якби Galaxy A27 був одним із найкращих смартфонів у своєму ціновому діапазоні, то з його "оновленнями" можна було б змиритися, вважає тестувальник. Він вважає, що Nothing Phone (4a) — набагато вигідніша покупка: він на 80 доларів дорожчий за A27, але має кращі камери. OnePlus Nord CE 5 і торішній Pixel 9a теж могли б стати альтернативою, вважає автор матеріалу.

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