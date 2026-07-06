Кондиціонери без монтажу та проблем: топ 3 моделі на акумуляторах врятують від спеки (фото)
У огляді Фокуса — мобільні кондиціонери IceCove та Zero Breeze Mark 3, а також випарний охолоджувач MightyKool K2.
Кондиціонер допоможе пережити аномальну спеку. Однак у деяких містах України спостерігаються перебої з електропостачанням. У такому випадку на допомогу прийде пристрій, що працює від акумуляторів. Детальніше про три такі моделі розповість Фокус.
Портативний кондиціонер IceCove
IceCove — одна з найдешевших моделей на ринку серед портативних кондиціонерів. Вона має низку переваг і кілька недоліків, зазначають тестувальники airconditionerlab.com.
Переваги:
- Компактний, легкий, портативний
- Простий і зручний у використанні
- Тривалий час роботи від акумулятора
- Приблизно удвічі дешевший за інші бренди
Недоліки:
- Вологість впливає на ефективність
- Обмежена зона покриття
Комплект "пристрій + батарея" можна придбати менш ніж за 600 доларів, що досить рідко трапляється в цьому сегменті і робить цей кондиціонер чудовим варіантом для тих, хто хоче заощадити кошти.
Однак слід пам’ятати, що цей охолоджувач видає лише 2500 BTU, тому не зможе конкурувати з дорожчими моделями. Проте для індивідуального використання в квартирі IceCove чудово справляється зі своїм завданням.
Акумулятор ємністю 40 А·год / 896 Вт·год не тільки забезпечує живленням сам пристрій, а й слугує міні-електростанцією з портами постійного струму, USB-C та двома портами USB-A, тож можна буде заряджати до чотирьох пристроїв одночасно.
У порівнянні з мобільним кондиціонером Zero Breeze Mark 3 користувач отримає значно нижчу ціну, але й помітне зниження ефективності охолодження. Підсумок: якщо не потрібна максимальна продуктивність, а просто недорогий спосіб охолодитися у своєму приміщенні, IceCove — це практичний компактний пристрій, підсумували автори.
Оцінки експертів:
- Зручність використання — 4,5 бала
- Охолоджувальна здатність — 3,25
- Співвідношення ціни та якості — 4,25
Технічні характеристики:
- Охолодження: 2500 BTU
- Час роботи від акумулятора: 4–6 годин
- Акумулятор: 40 А·год / 896 Вт·год
- Порти: два USB-C, два USB-A
- Ціна: менше 600 доларів
Zero Breeze Mark 3 на батареях
Zero Breeze Mark 3 отримав помітно покращене охолодження та ефективність порівняно зі своїм попередником Mark 2. Користувач отримає компактний кондиціонер, призначений для невеликих приміщень, але він видається досконалішим у всіх відношеннях, підкреслюють тестувальники.
Переваги:
- Швидкий режим охолодження та висока потужність
- Універсальне використання та варіанти живлення
- Додаткові функції
- Компактний та портативний
- Елегантний дизайн
Недоліки:
- Висока ціна
- Тривалий час заряджання — до 6 годин
Що стосується автономності акумулятора, то тут є певні недоліки. Як і у випадку з Mark 2, ймовірно, знадобиться другий акумулятор, якщо використовувати пристрій і вдень, і вночі, але Mark 3 є більш ефективним і зручним, ніж попередня модель.
Час роботи значною мірою залежить від налаштувань, але можна розраховувати на кілька годин стабільної роботи на високих налаштуваннях і значно більше — на низьких.
Zero Breeze Mark 3 не є безшумним, але вночі можна використовувати режим сну, і місце встановлення має велике значення (та сама ситуація, що й з попередніми моделями).
У порівнянні з EcoFlow Wave 3, Zero Breeze легший і портативніший, проте кондиціонер EcoFlow потужніший і має функцію обігріву, тому він може стати найкращим варіантом для забезпечення комфорту в екстрених ситуаціях цілий рік.
"Компанія Zero Breeze встановлює високі ціни, але якщо вам потрібен справді портативний кондиціонер, який легко переносити і який дійсно працює в наметі, це один із найкращих варіантів на ринку", — вважають автори.
Оцінки фахівців:
- Зручність використання — 4,75 бала
- Охолоджувальна здатність 4,75
- Співвідношення ціна-якість 4,25
Технічні характеристики:
- Охолодження: 5280 BTU
- Час роботи від акумулятора: 4–7 годин
- Додаткові функції: пульт дистанційного керування, режим сну, автоматичний перезапуск
- Ціна: 1200 доларів
Випарний охолоджувач MightyKool K2
MightyKool K2 технічно є випарним охолоджувачем, а не кондиціонером, але тестувальники все одно вважають його зручним, коли температура різко підвищується і є доступ до 12-вольтової батареї.
Переваги:
- Компактний, легкий і дуже портативний
- Простий і зручний у використанні
- Тривалий час роботи від акумулятора
- Доступна ціна
- Швидка зарядка
Недоліки:
- Менша охолоджувальна здатність, ніж у справжніх кондиціонерів
- Вологість впливає на ефективність
- Обмежена зона охоплення
Ця модель не зможе охолодити всю квартиру, а навіть і всю кімнату, але є дешевшою альтернативою попереднім пристроям.
Охолоджувач працює за допомогою простої системи з вентилятора та води (яку потрібно періодично доливати в резервуар), яка забирає повітря над холодною водою, поглинає тепло та повертає його через два вентиляційні отвори. Користувач може спрямовувати потік повітря за потреби, а три режими швидкості забезпечать необхідну потужність.
Час роботи достатньо тривалий, щоб підтримувати прохолоду всю ніч (7–8 годин), а акумулятор швидко заряджається від сонячних батарей або розетки (зазвичай менше ніж за 30 хвилин). Крім того, цей пристрій легкий і компактний, що полегшує його переміщення з місця на місце.
Найбільший недолік K2 — обмежена потужність. Система випарного охолодження менш ефективна за умови високої вологості й не може зрівнятися з потужністю моделей Ecoflow Wave або Zero Breeze. Однак це просте рішення для охолодження, і воно набагато дешевше за інші пристрої.
Оцінки експертів:
- Зручність використання — 4,5 бала
- Охолоджувальна здатність — 3,25
- Співвідношення ціна-якість — 4,25
Технічні характеристики:
- Час роботи від акумулятора: 7–8 годин
- Тип: 12-вольтовий вентилятор-охолоджувач
- Гарантія: 90-денна обмежена
- Розміри (ширина × глибина × висота): 12 × 11 × 8 дюймів
- Ціна: менше 150 доларів
Раніше ми писали про мобільні кондиціонери від EcoFlow, Zero Breeze та Cybertake. У зв’язку із запровадженням графіків відключення електроенергії українцям стануть у нагоді пристрої, що працюють від акумуляторів. Пережити літню спеку допоможуть портативні кондиціонери на батареях з повітроводами для відведення гарячого повітря назовні.