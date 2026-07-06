Кондиціонери за доступною ціною: 3 моделі від Black+Decker, Whynter, Frigidaire (фото)

До рейтингу увійшли моделі портативних кондиціонерів Black+Decker Smart, Whynter ARC-1230WN та Frigidaire FHPW122AC1.

Оглядач видання forbes.com оцінив три портативні кондиціонери. Ці три моделі показали себе добре, проте їх не можна вважати преміальними. Зате вони продаються за досить доступними цінами, зазначило ЗМІ.

Black+Decker Smart

Кондиціонер Black+Decker Smart Фото: cnn.com

Кондиціонер досить простий у налаштуванні, хоча, як не дивно, у коробці не було інструкції (тестувальнику довелося шукати її в Інтернеті). Він знизив температуру в тестовій кімнаті приблизно на 2–3 градуси та помітно зменшив вологість завдяки потужності охолодження 5000 БТЕ.

Фахівцю сподобалася зручна функція "йди за мною" на пульті дистанційного керування, яка регулює охолодження залежно від місця розташування пульта.

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Проте експерт зазначив кілька проблем. По-перше, кондиціонер працює шумно навіть на найнижчій швидкості, видаючи постійний гул, який може дратувати. По-друге, тестувальнику не вдалося одразу підключитися до Wi-Fi.

Frigidaire FHPW122AC1

Кондиціонер Frigidaire FHPW122AC1 Фото: Frigidaire

У статті зазначається, що кондиціонер має чудовий дизайн, але забезпечує посереднє охолодження.

Ця модель мала кілька продуманих деталей дизайну, які спочатку сподобалися тестувальнику, особливо міцні з’єднання шлангів. Встановлення також було швидким і простим. Хоча повітря з вентиляційного отвору відчувалося досить холодним, загальне охолодження кімнати розчарувало. Під час тестування пристрій лише трохи знижував температуру в приміщенні, а часом температура навіть починала підвищуватися.

Фахівець також помітив тихий, але постійний внутрішній дзенькіт приблизно кожні 30 секунд. Незважаючи на зручний додаток і плавно обертаючіся коліщатка, незадовільна ефективність охолодження та відволікаючий шум свідчать про те, що пристрій явно бюджетний.

Whynter ARC-1230WN

Кондиціонер Whynter ARC-1230WN Фото: Whynter

Під час тестування ця модель вражаюче охолодила тестову кімнату площею 122 кв.м у Флориді: температура знизилася на 7 градусів за 2 години, і він продовжував добре працювати протягом кількох місяців регулярного використання, забезпечуючи комфорт навіть у спекотні літні дні.

Відтоді інший тестувальник із Брукліна користувався ним влітку. Обидва тестувальники високо оцінили простий додаток, сумісність із системами "розумного дому" та ефективну конструкцію "шланг у шлангу". Однак при вазі 35 кг цей кондиціонер важко переміщати, а на високих швидкостях він гучніший, ніж інші моделі за тією ж ціною. Проте експерти вважають його чудовою моделлю та потенційним варіантом для великих приміщень.

Раніше ми писали про кондиціонери, які не потребують монтажу та не створюють проблем. У огляді "Фокусу" — мобільні кондиціонери IceCove та Zero Breeze Mark 3, а також випарний охолоджувач MightyKool K2.