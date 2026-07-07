Що вибрати: Xiaomi 17T чи Samsung Galaxy S25 FE? Порівняння чипів, камер, батарей (фото)

Samsung Galaxy S25 FE коштує дешевше, а тому поступається за деякими параметрами, проте ця модель варта того, щоб звернути на неї увагу.

Експерти порівняли смартфони Xiaomi 17T і Samsung Galaxy S25 FE та дійшли висновку, що китайський пристрій перевершує південнокорейський, пише gizmochina.com.

Якість дисплея

Xiaomi 17T оснащений 6,59-дюймовою AMOLED-панеллю з роздільною здатністю 1268 x 2756, частотою оновлення 120 Гц, підтримкою Dolby Vision та піковою яскравістю 3500 ніт. Samsung має більший 6,7-дюймовий дисплей Dynamic LTPO AMOLED 2X з адаптивною технологією оновлення та підтримкою HDR10+.

Xiaomi забезпечує помітно чіткіше та яскравіше зображення, особливо на вулиці. Однак технологія LTPO від Samsung допомагає підвищити енергоефективність під час повсякденного використання.

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Продуктивність

Xiaomi 17T працює на процесорі MediaTek Dimensity 8500 Ultra у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.1. Samsung Galaxy S25 FE використовує чіпсет Exynos 2400 з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.0.

Загалом, процесор Samsung Exynos 2400 є потужнішим, особливо у завданнях, що вимагають інтенсивної обробки графіки, та забезпечує стабільну роботу на рівні флагманських пристроїв. Він також виграє завдяки всебічній оптимізації програмного забезпечення Samsung та семирічним оновленням Android. Xiaomi, однак, пропонує більший обсяг оперативної пам’яті та швидший накопичувач, що може покращити багатозадачність і швидкість завантаження додатків.

Смартфон Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Акумулятор та зарядний пристрій

Час автономної роботи — головна перевага Xiaomi. Глобальна модель оснащена акумулятором ємністю 6500 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 67 Вт, тоді як Samsung використовує акумулятор ємністю 4900 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 45 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 15 Вт.

Бездротова зарядка та підтримка DeX від Samsung додають зручності, але значно більший акумулятор і швидша зарядка від Xiaomi роблять цей пристрій практичнішим для активних користувачів. Різниця в часі автономної роботи, ймовірно, буде помітною під час щоденного використання.

Основна та додаткова камери

Камера Xiaomi 17T явно перевершує конкурентів. Вона оснащена 50-мегапіксельним основним сенсором, 50-мегапіксельною перископічною телеоб'єктивною камерою з 5-кратним оптичним зумом та 12-мегапіксельною надширококутною камерою. Samsung же використовує 50-мегапіксельний основний сенсор, 8-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру з 3-кратним оптичним зумом та 12-мегапіксельний надширококутний сенсор.

Перископічна телеоб'єктивна камера надає Xiaomi очевидну перевагу під час зйомки на великі відстані. Налаштування Leica також додає зображенням індивідуальності, створюючи фотографії, які часто виглядають більш преміально та кінематографічно. Обробка зображень Samsung залишається однією з найстабільніших в екосистемі Android, забезпечуючи надійну передачу кольорів та високу продуктивність відеозйомки.

Фронтальна камера

Xiaomi використовує 32-мегапіксельну фронтальну камеру з можливістю запису відео у форматі 4K, тоді як Samsung використовує 12-мегапіксельну фронтальну камеру, яка також підтримує відео 4K.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE Фото: Phone Arena

Висновки

Якщо оцінювати суто апаратну частину, Xiaomi виправдовує свою високу ціну завдяки відчутним покращенням, що впливають на повсякденне використання. Samsung же, навпаки, зосереджується на перевагах екосистеми та довгостроковій програмній підтримці, а не на максимізації технічних характеристик.

Xiaomi 17T вирізняється своєю системою камер Leica, 5-кратним перископічним зум-об'єктивом, яскравішим і чіткішим дисплеєм, величезною ємністю акумулятора, швидшою зарядкою та 12 ГБ оперативної пам'яті. Ці вдосконалення орієнтовані на користувачів, які надають перевагу фотографії, перегляду мультимедіа та тривалому автономному режиму роботи.

Samsung Galaxy S25 FE вирізняється семирічною історією оновлень Android, бездротовою зарядкою, Samsung DeX, преміальним алюмінієвим корпусом та розвиненою екосистемою Samsung. Ці особливості роблять його особливо привабливим для користувачів, які орієнтуються на продуктивність, та тих, хто шукає довгострокову надійність програмного забезпечення.

Xiaomi 17T — найкращий смартфон загалом для користувачів, яким потрібні найпотужніші апаратні характеристики, дисплей, час автономної роботи, швидкість заряджання та універсальність камери. Samsung Galaxy S25 FE залишається чудовою альтернативою завдяки нижчій ціні, чудовому програмному забезпеченню, бездротовій зарядці та перевагам екосистеми. Для більшості досвідчених користувачів Xiaomi 17T стає більш повноцінним варіантом.

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