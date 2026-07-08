У смартфонах Xiaomi виявили 3 проблеми: експерти не радять їх купувати (фото)

Доступна ціна телефону Redmi може виправдати деякі недоліки. Просто майте на увазі, що багато користувачів виявили, що ці пристрої можуть мати проблеми, які ви повинні бути готові виправити або прийняти, вважає оглядач Джо Олівето.

Смартфони Redmi від Xiaomi пропонують відносно доступну альтернативу флагманським моделям відомих брендів. Однак, перш ніж інвестувати в один із цих пристроїв, варто знати, що не все так райдужно з китайськими бюджетними моделями, пише оглядач Джо Олівето для bgr.com.

Проблеми з акумулятором

У спільноті r/Xiaomi на Reddit користувачі в кількох темах повідомляють про необхідність заміни акумуляторів своїх телефонів приблизно через 3–4 роки використання. Справедливості заради, літій-іонні акумулятори з часом втрачають ємність, незалежно від марки смартфона, але це досить поширена проблема, щоб згадати про неї тут. Проте користувачі, які загалом позитивно ставляться до смартфонів Redmi, зазначають, що заміна акумулятора в цих пристроях зазвичай не дуже дорога.

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro Фото: gsmarena.com

Без заміни час автономної роботи залишає бажати кращого. Наприклад, один користувач зазначає, що час автономної роботи є для нього головною проблемою, оскільки йому доводиться заряджати свій китайський телефон кожні 2–3 години. Це, очевидно, не дуже зручно. Однак це підкреслює потенційне застосування цих пристроїв, яке варто врахувати, якщо ви думаєте про купівлю одного з них. У різних обговореннях користувачі зазначають, що їхні смартфони Redmi, по суті, є лише резервними пристроями. Хоча старий Redmi може бути не ідеальним варіантом як основний телефон, його можна використовувати як "запасний телефон", коли батарея з часом вийде з ладу.

Смартфон Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Проблеми з оновленнями

Перед купівлею телефону важливо розуміти, що Xiaomi зазвичай не пропонує такого ж рівня програмної підтримки та оновлень, як інші компанії. Зокрема, для своїх більш доступних пристроїв китайський бренд зазвичай пропонує близько 2–3 років оновлень Android. Проте, з огляду на низьку вартість телефонів Redmi, це "проблема", з якою доведеться змиритися.

У будь-якому разі, потенційні користувачі повинні знати, як відсутність оновлень може вплинути на досвід користування одним із цих пристроїв. У дискусії на субреддіті r/Xiaomi на Reddit користувач пояснює, що після приблизно року використання свого телефону Redmi він зіткнувся з різними програмними помилками, такими як значні затримки під час перегляду відео або спроб грати в прості ігри. Справедливості заради, це може бути поєднання слабкої апаратної частини та глючного програмного забезпечення. У інших виробників регулярні оновлення ПЗ можуть усунути деякі з цих помилок. Однак відносно короткий цикл підтримки ПЗ на телефонах Redmi означає, що виправлення помилки може бути не таким простим, як звичайна інсталяція останньої версії ОС.

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Надмірна кількість реклами та попередньо встановленого програмного забезпечення

Оскільки Xiaomi встановила обмеження на власний прибуток від продажу апаратного забезпечення, це означає, що компанія має отримувати дохід іншими способами. Один із способів, за допомогою якого бренд досягає цієї мети, — показ реклами на своїх пристроях. Хоча існують способи мінімізувати присутність реклами, це, як правило, поширена функція всіх пристроїв Redmi. Користувачі також зазначають, що для отримання найкращого досвіду використання цих пристроїв часто потрібно видалити попередньо встановлені непотрібні додатки та програми.

Важливо зазначити, що ці скарги не є поширеними. Декілька користувачів Reddit стверджують, що їхні телефони Redmi продовжують надійно працювати навіть після багатьох років використання. Коли у них виникають проблеми, вони стверджують, що їх часто легко вирішити.

"Як споживач, ви повинні проявити належну обачність, щоб переконатися, що знаєте, що купуєте, обираючи новий телефон. Для вас доступна ціна телефону Redmi може виправдати деякі недоліки. Просто майте на увазі, що багато користувачів виявили, що ці пристрої можуть мати проблеми, які ви повинні бути готові виправити або прийняти", — підсумовує автор.

Раніше ми писали про 5 смартфонів із найдовшим терміном експлуатації. До огляду увійшли смартфони з 7-річною підтримкою програмного забезпечення та безпеки: Google Pixel 10a, Samsung Galaxy S26 Ultra, Honor Magic V6, Motorola Signature та Fairphone Gen 6.