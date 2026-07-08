Недорогі колонки, які стали альтернативою дорогим саундбарам Sonos: 3 моделі (фото)

Оглядач пропонує розглянути такі варіанти, як JBL Bar 300MK2, Bose Smart Soundbar 600, Samsung HW-S60D, які коштують на 50–100 доларів дешевше за Sonos Beam.

Саундбар Sonos має надзвичайну якість, але коштує дуже дорого. На щастя, існує кілька дешевших аудіосистем, які відповідають тим самим вимогам, що й Sonos Beam (Gen 2) за 500 доларів. Ось 3 варіанти, що заслуговують на увагу, пише bgr.com.

JBL Bar 300MK2

JBL Bar 300MK2 за 450 доларів забезпечує потужність до 450 Вт, що робить його ідеальним для невеликих і середніх приміщень. Хоча до комплекту не входить бездротовий сабвуфер, 2 басові порти саундбара чудово справляються з відтворенням низьких частот у фільмах та музичних кліпах.

Саундбар JBL Bar 300MK2 Фото: JBL

До речі, Sonos Beam (Gen 2) також не комплектується сабвуфером і коштує на 50 доларів дорожче, ніж JBL 300MK2. І, як і Beam, система JBL може підключатися до Wi-Fi (через додаток JBL One) для доступу до Spotify Connect, Tidal Connect і Roon, а також для трансляції звуку через AirPlay 2 і Google Cast. Вона також підтримує Bluetooth для використання інтернету — ще одна перевага перед Beam (Gen 2).

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У 300MK2 немає динаміків, спрямованих вгору, але фронтальні та бічні випромінювачі непогано справляються з імітацією конфігурацій Dolby Atmos та DTS:X.

Ціна в Україні: від 13 156 грн.

Bose Smart Soundbar 600

Саундбар Bose Smart Soundbar 600, згідно з інструментом відстеження цін Amazon, протягом останнього року частіше продавався за ціною 399 доларів, ніж за повною ціною 550 доларів, повідомляє автор матеріалу.

Саундбар Bose Smart Soundbar 600 Фото: PC Mag

У цій моделі відсутнє акустичне калібрування, але технологія Bose TrueSpace постійно оптимізує звукову сцену. Втім, це не є суттєвим недоліком, особливо якщо врахувати, що Bose 600 має виділений центральний динамік і два випромінювачі, спрямовані вгору.

Тестувальники з TechRadar, які високо оцінили можливості Dolby Atmos у Bose 600, але наголосили, що саундбар Bose не підтримує DTS. Видання заявило, що "це бюджетний саундбар, тож з недоліками доведеться миритися". Bose 600 має вбудовану підтримку Spotify Connect, AirPlay 2, Google Cast та Alexa, а також Bluetooth-з’єднання, якщо ви хочете обійтися без Wi-Fi.

Додаток Bose Music, можливо, не такий функціональний, як програмне забезпечення Sonos, але останнє вимагає, щоб колонки та саундбари завжди були підключені до мережі. Крім того, перший, як і раніше, надає безліч способів налаштування звуку Bose, і ви навіть можете підключити його до інших колонок Bose або до навушників Bose Ultra Open Earbuds.

Ціна: від 21 600 грн.

Samsung HW-S60D

Варто звернути увагу на Samsung HW-S60D за 400 доларів. Це система 5.0, яка чудово справляється з відтворенням діалогів і вокалу, частково завдяки окремому центральному динаміку. Вона оснащена технологією SpaceFit Sound, яка калібрує саундбар для найкращого пристосування до акустики приміщень.

Саундбар Samsung HW-S60D Фото: Samsung

Samsung S60D насправді має більше можливостей налаштування, ніж Sonos Beam (Gen 2). Є кілька параметрів звуку та 7-смуговий еквалайзер для створення власного звукового профілю. Доступні роз'єми включають HDMI eARC та цифровий оптичний, але можна підключити S60D до Wi-Fi, що забезпечить доступ до AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect та вбудованих функцій Alexa.

S60D підтримує Bluetooth, що робить цей пристрій кращим за Beam (Gen 2) у плані бездротової підтримки. Хоча відтворення Dolby Atmos не надто переконливе, важко відмовитися від системи, яка коштує щонайменше на 100 доларів дешевше і забезпечує досить насичену звукову сцену, навіть без бічних динаміків або бездротового сабвуфера.

Ціна: від 12 000 грн.

Раніше ми писали, що у смартфонах Xiaomi виявили 3 проблеми. Доступна ціна телефону Redmi може виправдати деякі недоліки. Просто майте на увазі, що багато користувачів виявили, що ці пристрої можуть мати проблеми, які ви повинні бути готові виправити або прийняти, вважає оглядач Джо Олівето.