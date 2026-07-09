Популярний смартфон Xiaomi, на який усі так чекали, не з'явиться у продажу: що сталося

Xiaomi, схоже, переорієнтовує свою увагу на модель 18 Pro Max — флагман із великим екраном, оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, який може інтегрувати преміальні функції камери без приставки "Ultra".

Згідно з інформацією, що просочилася, компанія Xiaomi, ймовірно, призупинила розробку довгоочікуваного 18 Ultra, що викликає серйозні питання щодо майбутнього напрямку розвитку флагманської лінійки, пише ximitime.com.

Серія Xiaomi Ultra відома завдяки співпраці з Leica та передовому телеоб'єктивному обладнанню. Раптове призупинення розробки 18 Ultra, який, за чутками, буде оснащений революційними технологіями камери, може свідчити про зміну стратегічного фокусу компанії щодо своїх флагманських моделей наступного покоління.

Що стало причиною призупинення розробки Xiaomi 18 Ultra

Раніше повідомлялося, що флагман Xiaomi 18 Ultra буде оснащений 200-мегапіксельним телеоб'єктивом LOFIC розміром 1/1,28 дюйма, безперервним оптичним зумом та надпотужною макрозйомкою з мінімальною відстанню фокусування 15 см. Це стало б однією з найамбітніших концепцій мобільної фотозйомки, які коли-небудь реалізовувала Xiaomi, продовжуючи традиції серії від 14 Ultra до 17 Ultra.

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Однак нещодавня інформація свідчить про те, що розробка 18 Ultra призупинена або, можливо, скасована. Хоча компанія офіційно цього не підтвердила, інсайдери галузі припускають, що на це рішення вплинули кілька факторів:

зростаюча складність виробництва та витрати, пов’язані з ультрасучасним обладнанням для камер, зокрема технологією LOFIC та передовими модулями зуму.

Проблеми, пов’язані з глобальним дефіцитом мікросхем, що впливають на ланцюги постачання передових компонентів.

Тенденції ринку, які вказують на те, що користувачі віддають перевагу більш збалансованому досвіду використання флагманських моделей, а не нішевих моделей з акцентом на камери, вартістю від 1200 до 1300 доларів США.

Xiaomi, схоже, переорієнтовує свою увагу на модель 18 Pro Max — флагман із великим екраном, оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, який може інтегрувати преміальні функції камери без приставки "Ultra".

Раніше ми писали, які смартфони не варто купувати навіть зі знижкою. Якщо смартфон уже не отримує оновлень безпеки, має неміцний корпус, коштує менше 200 доларів і має купу попередньо встановленого ПЗ, — він вам не підходить.