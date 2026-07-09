Смартфони Xiaomi незабаром отримають важливе оновлення: про які моделі йдеться

Xiaomi готується до розповсюдження бета-версії оновлення HyperOS 3.3 для широкого спектру своїх флагманських пристроїв Xiaomi 17 та Xiaomi 15T Pro по всьому світу.

Поки користувачі чекають на довгоочікувану HyperOS 4, запуск якої в Китаї очікується в липні або серпні, HyperOS 3.3 виступає важливим проміжним оновленням, обіцяючи покращену стабільність і сумісність системи перед основним релізом, пише ximitime.com.

Що пропонує HyperOS 3.3

Бета-версія HyperOS 3.3, по суті, є інкрементним оновленням, створеним на базі HyperOS 3.1, яке суттєво відрізняється завдяки інтеграції API Android 17. Це оновлення спрямоване на поліпшення продуктивності та сумісності на системному рівні завдяки впровадженню нових функцій та оптимізацій фреймворку Android у рамках власної екосистеми Xiaomi. Оскільки ця версія дуже схожа на існуючу збірку HyperOS 3.1, користувачам не слід очікувати істотних змін у користувацькому інтерфейсі чи функціональності в цьому релізі.

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Інформація від інсайдерів підтверджує, що майбутня HyperOS 4 запропонує ще більше функцій, зокрема движок візуальних ефектів Liquid Glass та розширені можливості штучного інтелекту, що позиціонує її як значну еволюцію ОС. HyperOS 3.3 є підготовчим етапом до цих інновацій, забезпечуючи сумісність пристроїв та їхню оптимізацію для наступного покоління ОС.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: скриншот / YouTube

Які моделі отримають оновлення HyperOS 3.3

Xiaomi 17 (Китай, Європейська економічна зона (ЄЕЗ), Індія, глобальні моделі)

Xiaomi 17 Ultra (Китай, ЄЕЗ, Індія, глобальні)

Xiaomi 15T Pro (глобальні, ЄЕЗ)

Завдяки інтеграції API Android 17, HyperOS 3.3 покращує сумісність додатків, продуктивність та функції безпеки на системному рівні, адаптовані до апаратного забезпечення Xiaomi 17 та 15T Pro. Хоча це бета-оновлення не містить значних нових функцій, воно закладає важливу основу для підтримки візуальних покращень та функцій на основі штучного інтелекту, обіцяних у HyperOS 4.

Для користувачів у Китаї повноцінна версія HyperOS 4 очікується до середини 2024 року, а на світових ринках — приблизно на початку наступного року. Xiaomi продовжує суворо дотримуватися своїх глобальних угод щодо найменування та безперебійної інтеграції програмної екосистеми, забезпечуючи єдиний користувацький досвід у всіх регіонах.

Раніше повідомлялося, що популярний смартфон Xiaomi не з’явиться у продажу. Компанія, схоже, переорієнтовує свою увагу на модель 18 Pro Max — флагман з великим екраном, оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, який може інтегрувати преміальні функції камери без приставки "Ultra".