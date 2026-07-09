Три найцікавіші смартфони, які з"являться у 2026 році: OnePlus, Galaxy Z Fold, Pixel (фото)

Цього року варто очікувати виходу таких моделей, як Samsung Galaxy Z Fold 8, Pixel 11 Pro та OnePlus 16. Експерт оцінив їхні характеристики.

Після досить нудних 18 місяців друга половина 2026 року обіцяє бути напрочуд цікавою для шанувальників смартфонів, пише видання techadvisor.com.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: phonearena.com

Передбачається, що Galaxy Z Fold 8 важитиме всього 201 г. Це вже в межах звичайного форм-фактора. У розкладеному стані модель матиме співвідношення сторін 4:3.

Компанія Samsung зробила великий крок вперед із Galaxy Z Fold 7, створивши повнорозмірний складаний смартфон, який був набагато тоншим і легшим, ніж попередні моделі.

Багатьом не подобаються складні пристрої, оскільки вони незручні та громіздкі у повсякденному використанні. Тепер, очевидно, компанія вирішила цю проблему, і модель Galaxy Z Fold 8 стане більш популярною.

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Google Pixel 11 Pro

Смартфон Pixel 10 Pro Фото: Tech Advisor

Цей рік не був особливо вдалим для бренду смартфонів Pixel. Google Pixel 10a був лише дещо доопрацьованою версією Pixel 9a, а велике оновлення Android 17, схоже, спричинило чимало збоїв у роботі моделей цієї серії.

Однак багато тестувальників і користувачів залишилися задоволені Pixel 10 Pro. Це цілком компактний телефон із лаконічним користувацьким інтерфейсом Google, зарядкою Qi2 та гарною камерою.

Згідно з повідомленнями інсайдерів, Pixel 11 Pro отримає нове апаратне забезпечення камери та абсолютно нове світлодіодне підсвічування на задній панелі. Цю модель оглядачі вже називають однією з найбільш очікуваних у другій половині 2026 року. Її анонс заплановано на 12 серпня.

OnePlus 16

Смартфон OnePlus 15 Фото: OnePlus

Поки що незрозуміло, що відбувається з брендом OnePlus, але можна з упевненістю сказати, що справи йдуть не дуже добре. Ходять чутки, що материнська компанія Oppo хоче закрити цей суббренд. Однак суббренд, схоже, продовжує анонсувати нові продукти, і, за повідомленнями, флагманський телефон OnePlus 16 планується випустити наприкінці 2026 року.

Його попередник, OnePlus 15, не надто вразив тестувальників своїм дещо стандартним дизайном та погіршеною камерою. Але він був і залишається абсолютним чемпіоном з витривалості, що є важливим при виконанні повсякденних завдань.

Раніше ми писали про те, що смартфони Xiaomi незабаром отримають важливе оновлення. Xiaomi готується до розповсюдження бета-версії оновлення HyperOS 3.3 для широкого спектру своїх флагманських пристроїв Xiaomi 17 та Xiaomi 15T Pro по всьому світу.