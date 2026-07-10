YouTube тепер можна дивитися без реклами: що для цього потрібно зробити (фото)

Одним із найважливіших нововведень у будь-якому браузері за останнє десятиліття стала можливість видаляти рекламу з веб-сайтів та стрімінгових сервісів, таких як YouTube.

Компанія DuckDuckGo оголосила, що її браузер блокуватиме рекламу на YouTube. Ця функція буде доступна для всіх основних платформ, зокрема Android, пише androidpolice.com.

Користувачам не знадобиться додаток YouTube. Натомість потрібно буде завантажити браузер DuckDuckGo. Ця функція буде увімкнена за замовчуванням на iOS, Windows та macOS. У майбутньому вона автоматично увімкнеться на Android, але поки що її потрібно активувати самостійно.

Як заблокувати рекламу за допомогою DuckDuckGo Фото: DuckDuckGo

Щоб увімкнути блокування реклами, потрібно перейти до меню "Налаштування" та вибрати розділ "Блокування реклами", а потім увімкнути цю функцію. За потреби її можна й вимкнути. Варто зазначити, що DuckDuckGo пропонує альтернативний спосіб перегляду веб-сторінок з акцентом на конфіденційність.

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Браузер має лаконічний та простий у використанні інтерфейс, а також безліч інструментів для захисту даних користувачів. Google Chrome має величезну кількість функцій, і іноді їх просто занадто багато, тому багато хто вважає, що він став надто громіздким. DuckDuckGo спрощує все, при цьому пропонуючи чудові можливості.

Що стосується того, як DuckDuckGo вдається реалізувати це у своєму браузері, то він використовує "списки фільтрів, створені спільнотою та отримані з uBlock Origin". Тож, хоча це й не буде ідеальним варіантом, це буде краще, ніж бути заваленим купою реклами. Це підійде не всім, але оскільки DuckDuckGo безкоштовний, варто спробувати.

Якщо користувачам не підходять можливості цього браузера, можна оплатити підписку на YouTube Premium.

Раніше ми писали про те, що навіть дешеві навушники звучатимуть приголомшливо, якщо вжити певних заходів. Деякі Bluetooth-навушники видають занадто гучний звук, а інші — навпаки, працюють тихо. Виявляється, вся справа в неправильному налаштуванні гучності в Android.