Кондиціонери без клопоту: які моделі охолоджують і працюють просто від розетки (фото)

Випарні вентилятори миттєво впораються зі спекою — достатньо лише підключити прилад до розетки та налити воду в резервуар. У огляді представлені: Xiaomi Mijia, Haier HFZ-Y8625A та Airmate FC-SRI22.

У літню спеку ніщо так не рятує, як кондиціонер. Однак це досить дороге задоволення, якщо мова йде про повноцінні системи із зовнішнім блоком. Можна обійтися й меншими витратами — підлоговими повітроохолоджувачами, що працюють просто від мережі, вважає Фокус.

Випарний вентилятор Xiaomi Mijia

Компанія Xiaomi випустила випарний вентилятор Mijia Smart Evaporative Cooling Fan у 2023 році. Відтоді ця модель здобула неабияку популярність не лише в Китаї, а й в інших країнах, пише IT Home.

Кондиціонер Mijia Smart Evaporative Cooling Fan Фото: Xiaomi

Кондиціонер Mijia створений за принципом "3 в 1" — охолодження, обдування та зволоження. Він оснащений системою циркуляційного водяного охолодження, що дозволяє додавати воду та кубики льоду для досягнення різних охолоджувальних ефектів. Резервуар для води легко знімається для очищення. Вбудований антибактеріальний модуль з іонами срібла забезпечує 99,99% антибактеріальний захист. Він також має наддовгий канал для випуску повітря діаметром 0,4 м, що забезпечує наддалеку подачу на відстань до 10 м.

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Цей випарний вентилятор підтримує 4 режими обдування: прямий потік повітря, природний вітер, нічний вітер і прохолодний вітер. Рівень шуму під час роботи становить лише 35,1 дБ, що забезпечує тиху та непомітну роботу. Крім того, цей пристрій можна підключити до додатка Mijia для дистанційного керування через ШІ-помічника Xiao Ai.

Повітряний охолоджувач Haier HFZ-Y8625A

Цей пристрій, як і попередній, працює завдяки вентилятору та воді, яку заливають у 3-літровий резервуар. Виробник стверджує, що продуктивність повітряного потоку становить 370 м³/год, — разом із водою, що випаровується, це допомагає миттєво охолодити приміщення, зволожити повітря та забезпечити ефективне обдування.

Кондиціонер Haier HFZ-Y8625A Фото: Haier

Вентилятор може працювати у звичайному режимі, також доступні режими "природний" та "нічний". Це не тільки допомагає знизити рівень шуму, а й енергоспоживання. Кондиціонер можна запрограмувати на вимкнення у зручний для користувача час. Для цього є пульт дистанційного керування та сенсорний екран.

Haier HFZ-Y8625A може працювати й як ароматизатор — достатньо вставити пластину у спеціальний відсік. Якщо використовувати репелент, то можна не боятися "навали" комарів.

Потужність випарника — 60 Вт, він працює від розетки 220 В. Габарити становлять 290 × 290 × 975 мм, вага — 4,5 кг, що робить пристрій компактним і легким для перенесення.

У комплекті користувачі знайдуть 2 акумулятори холоду — вони підсилюють охолоджувальний ефект під час роботи в режимі випарного охолодження.

Випарний охолоджувач Airmate FC-SRI22

Випарний охолоджувач Airmate FC-SRI22 оснащений 5-літровим резервуаром для води та 2 акумуляторами холоду для посилення охолодження.

Кондиціонер Airmate FC-SRI22 Фото: Airmate

Вентилятор працює на 6 швидкостях, які можна регулювати за допомогою сенсорного екрану або пульта дистанційного керування. Потоки повітря охоплюватимуть досить великий простір завдяки куту повороту в 80 градусів і довгому повітропроводу.

Також є функція автоматичного вимкнення через максимум 9 годин, але час, в іншому випадку, можна налаштувати на будь-яку величину. Пристрій оснащений модулем для очищення повітря за допомогою іонів срібла

Кондиціонер має потужність 55 Вт, працює від розетки 220 В, рівень шуму 58 дБ, габарити 1060 × 260 × 260 мм і вагу 6,3 кг.

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