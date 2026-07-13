Бюджетный смартфон за 400 долларов хочет победить Samsung в Европе: что за модель (фото)

Индийский производитель смартфонов Lava начал свою маркетинговую кампанию перед выходом на рынок Великобритании.

Компания создала аккаунт в социальных сетях для британских пользователей, и, что интересно, маркетинговая команда высмеивает Samsung, чтобы подогреть интерес к своему появлению, пишет gizmochina.com.

В описании аккаунта написано "Вырвитесь из замкнутого круга SAMe", где выделенное слово "SAMe" — это отсылка к Samsung, которая занимает большую долю британского рынка смартфонов.

На данный момент Lava опубликовала два поста в этом аккаунте. Первый показывает загроможденный экран с иконками приложений Samsung и подписью, что этот беспорядок "очевидно" не ваш. Второй показывает телефон с тройной задней камерой и надписью "Покупка нового не должна ощущаться так… SAMe". Тут использована игра слов, ведь в английском языке "same" переводится как "такой же", "тот же".

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Ранее Lava подтвердила, что выйдет на рынок Великобритании в 2026 году в рамках плана по созданию, как называет это управляющий директор компании Сунил Райна, по-настоящему глобального бренда.

Смартфон Lava Agni 4 Фото: Lava

Компания продает свои телефоны на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, но на данный момент она сократила продажи в этих регионах, чтобы сначала сосредоточиться на Индии, а потом и на Европе. В настоящее время она экспортирует продукцию в Непал и Бангладеш, где занимает значительную долю рынка.

Что касается Великобритании, ожидается, что Lava будет придерживаться того же ценового подхода, который хорошо зарекомендовал себя на внутреннем рынке — удерживать цены на телефоны в районе 400 долларов США, а не конкурировать в сегменте флагманских устройств. Райна заявил, что компания не видит необходимости сразу же гнаться за премиум-сегментом.

Lava не сообщила, какой телефон будет запущен первым в Великобритании. Недавно компания анонсировала в Индии Agni 4 с чипсетом Dimensity и собственным встроенным ИИ-помощником. Аналогично, ее бюджетный Yuva Star 3 демонстрирует тот же подход, ориентированный на соотношение цены и качества, но по более низкой цене.

Ранее мы писали о том, как заставить смартфоны Samsung Galaxy работать дольше. Встроенный ИИ помогает обеспечить флагману Samsung Galaxy отличное время автономной работы.