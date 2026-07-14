На що здатна нова звукова панель Sony: середня ціна та підтримка Dolby Atmos (фото)

Саундбар Sony Bravia Theater Bar 7 добре показав себе під час тестування, хоча й розчарував відсутністю вбудованого сабвуфера.

Експерт Саймон Коен протестував саундбар Sony Bravia Theater Bar 7. Він дійшов висновку, що ця модель цілком виправдовує свою ціну, пише techradar.com.

Як зазначив тестувальник, модель компактна, має зручний пульт дистанційного керування, функцію Sony 360 Spatial Sound Mapping для корекції акустики приміщення, HDMI-вхід для наскрізної передачі сигналу, а також HDMI-підключення eARC до телевізора, що є рідкісною функцією саундбара.

У комплект входять усі необхідні кабелі, а також деталі для настінного кріплення; і вам більше не доведеться витрачати 1000 доларів на динаміки, спрямовані вгору (необхідний компонент для переконливого звуку Dolby Atmos). Вони входять до комплекту Bravia Theater Bar 7 вартістю 869 доларів США.

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І все ж, незважаючи на ці переваги, пристрій не отримав вбудованого сабвуфера, екранних меню налаштувань, буквено-цифрового дисплея на передній панелі, кодеків Bluetooth високої роздільної здатності, можливості підключення бездротових навушників, підтримки Chromecast, також немає сумісності з Google Assistant/Amazon Alexa, і немає відтворення через USB-накопичувач або UPnP (для потокової передачі музики з мережевого сервера).

Саундбар Sony Bravia Theater Bar 7 на комоді Фото: Future

З усіх недоліків найбільше засмучує відсутність вбудованого сабвуфера. У Bar 7 є низькі частоти, але її баси недостатньо гучні, щоб забезпечити по-справжньому кінематографічне звучання, навіть на максимальній гучності. Звісно, можна придбати звукову панель із бездротовим сабвуфером Sony Bravia Theater Sub 7, але в такому разі доведеться доплатити 230 доларів.

Theater Bar 7 забезпечує кришталево чисті середні та високі частоти, причому на дивно високій гучності. Діалоги чіткі й добре виділяються на тлі решти звукової доріжки. Sony заслуговує найвищої оцінки за це — погана чіткість діалогів стала справжньою епідемією за останнє десятиліття, і саундбар дійсно допомагає.

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Завдяки окремим динамікам, спрямованим вгору, для верхніх каналів, та бічним динамікам, призначеним для відбиття звуку тилових каналів у бік місця прослуховування, Theater Bar 7 має забезпечити захоплююче, імерсивне звучання, особливо під час відтворення контенту у форматах Dolby Atmos або DTS:X.

Технічні характеристики:

Розміри: 37,5 × 2,6 × 5 дюймів

Колонки: 5.0.2

Підключення: 1x HDMI eARC, 1x HDMI-вхід, Wi-Fi, Bluetooth

Dolby Atmos: є

DTS:X: є

Сабвуфер у комплекті: немає

Температурні колонки в комплекті: немає

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