Ні Sony, ні Samsung: найкраща недорога саундбар для телевізора на думку користувачів (фото)

Amazon Fire TV Soundbar Plus коштує 250 доларів. Та сама модель, але з сабвуфером і динаміками, коштує 490 доларів. Так, це чималі гроші, але це набагато дешевше, ніж LG S90TR за 1200 доларів.

Деякі з найпопулярніших саундбарів випускають Sony, LG та Samsung. Однак непогані моделі пропонує й інша компанія. Користувачі Reddit зазначають, що Amazon загалом випускає досить хороші саундбари, а Amazon Fire TV Soundbar Plus рекомендується як гідне доповнення до телевізора, пише bgr.com.

Amazon Fire TV Soundbar Plus коштує близько 250 доларів. У відгуках зазначається, що ця звукова панель забезпечує чудовий звук. Та сама модель, але оснащена сабвуфером і динаміками, коштує дорожче — 490 доларів. Так, це чималі гроші, але це набагато дешевше, ніж LG S90TR за 1200 доларів.

Переваги саундбарів Amazon Fire TV

Існує безліч відгуків про звукові панелі Amazon, і переважна більшість із них отримує високу оцінку. Відгуки про Amazon Fire TV Soundbar Plus, Amazon Fire TV Soundbar Plus із сабвуфером і динаміками, а також Amazon Fire TV Soundbar загалом мають рейтинг близько 70%, що відповідає 5-зірковому рейтингу.

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Відгуки на Amazon здебільшого свідчать про те, що ці звукові панелі забезпечують чудову якість за свою ціну. Інші зазначають, що саундбар Amazon Plus — це чудовий пристрій за співвідношенням ціни та якості й прекрасна заміна LG 2.1. Один користувач Reddit замінив свій застарілий LG SN6Y на саундбар Amazon Plus. Він каже, що у нього хороші баси, але при цьому він видає чистий звук динаміків, що дозволяє краще чути діалоги. Відгуки на Amazon також свідчать, що панелі Amazon Fire прості в установці.

Amazon Fire TV Soundbar Plus із сабвуфером та колонками об"ємного звучання Фото: Amazon

Недоліки Amazon Fire TV

У коментарях до моделі Plus із сабвуфером та колонками об’ємного звучання користувачі повідомляють про переривання звуку під час перегляду програм. Ця помилка може виникати через несправний кабель HDMI-ARC, тому незрозуміло, чи є винуватцем сама саундбар.

Amazon Fire TV Plus може бути хорошим бюджетним варіантом, але користувачі Reddit зазначають, що він, можливо, не надто покращує баси. Оскільки в комплекті немає сабвуфера, це цілком очікувано. З-поміж понад 6000 відгуків про версію Plus усі сходяться на думці, що він не додає надто багато додаткових басів, але відтворює звук краще, ніж звичайні динаміки телевізорів.

Якщо ви плануєте придбати саундбар Amazon Fire, варто самостійно провести невелике дослідження, щоб дізнатися більше. Якщо вам потрібна проста звукова панель для посилення звуку з телевізора, то звукова панель Amazon Fire підійде. Її можна навіть використовувати з недорогим телевізором Amazon Fire TV, хоча ці звукові панелі працюватимуть з будь-яким телевізором, що підтримує HDMI-ARC.

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