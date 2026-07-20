Як спілкуватися з ChatGPT: 20 команд для роботи та навчання, щоб отримувати правильні відповіді

Достатньо додати одне слово до свого запиту, і відповідь чат-бота вразить вас своєю точністю або допоможе знайти правильне рішення у складній ситуації.

Щоб використовувати ChatGPT швидко й ефективно, варто ознайомитися зі списком коротких команд, які заощадять час і дадуть цілеспрямовані результати. Ці команди роблять відповіді ШІ-бота зрозумілими, простими та ефективними. Ці рекомендації стануть у нагоді студентам і професіоналам, пише 24billions.com.

Короткий перелік команд для чат-бота

/eli5 — Поясни так, ніби мені 5 років (дуже просто). Або ж /eli10 — Поясни так, ніби мені 10 років (трохи докладніше).

Приклад: /eli5: Що таке блокчейн?

/summarize — Короткий виклад змісту статті, книги тощо.

Приклад: /summarize: Зміст цієї статті у 5 пунктах (текст статті, назва книги).

/human — "Олюднення". Текст виглядатиме так, ніби його написала людина, а не ШІ.

Відео дня

Приклад: /human: ваш запит.

/red team — Критика ідей.

Приклад: презентація вашої бізнес-ідеї команді red team.

/meta — Аналіз запиту в найширшому контексті.

Приклад: /meta: ваш запит.

/alt3 — Три різні варіанти відповіді на один запит.

Приклад: ваш запит alt3.

/truth — Чат-бот перестане марити й визнає, що чогось не знає, перестане вигадувати "з голови"

Приклад: /truth: ваш запит

/bullet — Відповідь у вигляді списку.

Приклад: /bullet: 5 порад для співбесіди.

/translate:en — Перекласти англійською.

Приклад: /translate:en: ваш запит.

/rewrite — Перепиши, щоб звучало краще.

Приклад: /rewrite: Покращи цей абзац (ваш текст).

ChatGPT допоможе у навчанні та роботі Фото: OpenAI

/shorten — Скороти текст.

Приклад: /shorten: Не перевищуй 50 слів.

/expand — Додай більше деталей.

Приклад: /expand: Поясни, що таке мікросервіси.

/steps — Покрокова інструкція.

Приклад: /steps: Як створити веб-сайт.

/brainstorm — Запропонуй креативні ідеї.

Приклад: /brainstorm: Ідеї для відеоролика на YouTube.

/resume — Вдосконалити або створити резюме.

Приклад: /resume: Покращіть це резюме (ваш текст).

/coverletter — Напиши супровідний лист.

Приклад: /coverletter: Для UX-дизайнера

/fix-grammar — Виправити граматику та пунктуацію.

Приклад: /fix-grammar: уривок тексту

/explain — Детальне пояснення.

Приклад: /explain: Як працює SSL/TLS

/example — Наведи приклади.

Приклад: /example: Використання CSS flexbox.

/recipe — Наведи рецепт із переліком інгредієнтів та етапами приготування.

Приклад: /recipe: Швидкий овочевий бір'яні.

Раніше ми писали про те, що таке технологія QLED для телевізорів. Технологія квантових точок (QLED) розроблялася з 2001 року, і кадмій був її ключовим матеріалом. Однак ця речовина шкодить довкіллю. У 2014 році компанія Samsung з’ясувала, як виробляти матеріал на основі квантових точок без кадмію.