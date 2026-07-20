Як спілкуватися з ChatGPT: 20 команд для роботи та навчання, щоб отримувати правильні відповіді
Достатньо додати одне слово до свого запиту, і відповідь чат-бота вразить вас своєю точністю або допоможе знайти правильне рішення у складній ситуації.
Щоб використовувати ChatGPT швидко й ефективно, варто ознайомитися зі списком коротких команд, які заощадять час і дадуть цілеспрямовані результати. Ці команди роблять відповіді ШІ-бота зрозумілими, простими та ефективними. Ці рекомендації стануть у нагоді студентам і професіоналам, пише 24billions.com.
Короткий перелік команд для чат-бота
/eli5 — Поясни так, ніби мені 5 років (дуже просто). Або ж /eli10 — Поясни так, ніби мені 10 років (трохи докладніше).
- Приклад: /eli5: Що таке блокчейн?
/summarize — Короткий виклад змісту статті, книги тощо.
- Приклад: /summarize: Зміст цієї статті у 5 пунктах (текст статті, назва книги).
/human — "Олюднення". Текст виглядатиме так, ніби його написала людина, а не ШІ.
- Приклад: /human: ваш запит.
/red team — Критика ідей.
- Приклад: презентація вашої бізнес-ідеї команді red team.
/meta — Аналіз запиту в найширшому контексті.
- Приклад: /meta: ваш запит.
/alt3 — Три різні варіанти відповіді на один запит.
- Приклад: ваш запит alt3.
/truth — Чат-бот перестане марити й визнає, що чогось не знає, перестане вигадувати "з голови"
- Приклад: /truth: ваш запит
/bullet — Відповідь у вигляді списку.
- Приклад: /bullet: 5 порад для співбесіди.
/translate:en — Перекласти англійською.
- Приклад: /translate:en: ваш запит.
/rewrite — Перепиши, щоб звучало краще.
- Приклад: /rewrite: Покращи цей абзац (ваш текст).
/shorten — Скороти текст.
- Приклад: /shorten: Не перевищуй 50 слів.
/expand — Додай більше деталей.
- Приклад: /expand: Поясни, що таке мікросервіси.
/steps — Покрокова інструкція.
- Приклад: /steps: Як створити веб-сайт.
/brainstorm — Запропонуй креативні ідеї.
- Приклад: /brainstorm: Ідеї для відеоролика на YouTube.
/resume — Вдосконалити або створити резюме.
- Приклад: /resume: Покращіть це резюме (ваш текст).
/coverletter — Напиши супровідний лист.
- Приклад: /coverletter: Для UX-дизайнера
/fix-grammar — Виправити граматику та пунктуацію.
- Приклад: /fix-grammar: уривок тексту
/explain — Детальне пояснення.
- Приклад: /explain: Як працює SSL/TLS
/example — Наведи приклади.
- Приклад: /example: Використання CSS flexbox.
/recipe — Наведи рецепт із переліком інгредієнтів та етапами приготування.
- Приклад: /recipe: Швидкий овочевий бір'яні.
Раніше ми писали про те, що таке технологія QLED для телевізорів. Технологія квантових точок (QLED) розроблялася з 2001 року, і кадмій був її ключовим матеріалом. Однак ця речовина шкодить довкіллю. У 2014 році компанія Samsung з’ясувала, як виробляти матеріал на основі квантових точок без кадмію.