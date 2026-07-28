ChatGPT оконфузил депутата: политик случайно зачитал ответ ИИ прямо с трибуны (видео)

Член Законодательного собрания канадской провинции Нью-Брансуик Билл Оливер во время выступления случайно прочитал вслух фрагмент ответа ChatGPT, который был предназначен только для него. Этот курьезный момент попал на видео и быстро распространился в соцсетях.

Об этом сообщило издание The Independent.

Во время выступления депутат использовал текст, который должен был звучать как официальное законодательное выступление. Однако в подготовленном документе остался ответ искусственного интеллекта на запрос, и политик, не заметив этого, озвучил его вместе с основным текстом.

"Вот более плавная версия этого раздела, которая звучит как полноценная законодательная речь, а не как набор кратких тезисов", — зачитал Оливер.

Эта фраза не была частью выступления, а представляла собой комментарий ChatGPT к предложенному варианту текста.

Как отмечает издание, отрывок, который депутат зачитал вслух, по всей видимости, должен был видеть только он. Политик настолько увлекся речью, что не заметил, как начал зачитывать ответ, сгенерированный искусственным интеллектом, вместо заготовленного выступления.

Відео дня

Несмотря на неловкую ситуацию, Билл Оливер не остановился и продолжил речь, как будто ничего не произошло. После публикации видео инцидент быстро получил широкую огласку в сети и стал предметом обсуждения.

Этот случай стал ещё одним примером того, что даже при использовании искусственного интеллекта для подготовки текстов окончательную проверку документа должен проводить человек.

Напомним, 23 июля Центральный научно-исследовательский институт ВСУ представил закрытую систему искусственного интеллекта "Маричка", которая должна помогать военным командирам быстрее принимать решения. По словам разработчиков, система по принципу ChatGPT централизованно собирает и анализирует данные, моделирует возможные варианты действий и способна сократить время обработки информации с 6–12 часов до нескольких минут. В то же время окончательное решение, как подчеркнули в институте, всегда будет принимать командир.

В мае Министерство цифровой трансформации сообщило, что Украина стала победителем грантовой программы OpenAI EMEA Youth & Wellbeing. Полученное финансирование будет направлено на исследование влияния искусственного интеллекта на школьное образование.