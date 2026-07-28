ChatGPT осоромив депутата: політик випадково зачитав відповідь ШІ прямо з трибуни (відео)

Член Законодавчих зборів канадської провінції Нью-Брансвік Білл Олівер під час виступу випадково вголос прочитав фрагмент відповіді ChatGPT, який був призначений лише для нього. Курйозний момент потрапив на відео та швидко поширився у соцмережах.

Про це повідомило видання The Independent.

Під час промови депутат використав текст, який мав звучати як офіційний законодавчий виступ. Однак серед підготовленого документа залишилася відповідь штучного інтелекту на запит, і політик, не помітивши цього, озвучив її разом з основним текстом.

“Ось більш плавна версія цього розділу, яка звучить як повноцінна законодавча промова, а не як набір коротких тез”, — зачитав Олівер.

Ця фраза була не частиною виступу, а коментарем ChatGPT до запропонованого варіанта тексту.

Як зазначає видання, уривок, який депутат прочитав уголос, вочевидь, мав бачити лише він. Політик настільки захопився промовою, що не помітив, як почав зачитувати відповідь, згенеровану штучним інтелектом, замість готового виступу.

Відео дня

Попри незручний момент, Білл Олівер не зупинився і продовжив промову так, ніби нічого не сталося. Після публікації відео інцидент швидко набув розголосу в мережі та став предметом обговорення.

Цей випадок став ще одним прикладом того, що навіть під час використання штучного інтелекту для підготовки текстів фінальну перевірку документа має робити людина.

Нагадаємо, 23 липня Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ презентував закриту систему штучного інтелекту "Марічка", яка має допомагати військовим командирам швидше ухвалювати рішення. За словами розробників, система за принципом ChatGPT централізовано збирає та аналізує дані, моделює можливі варіанти дій і здатна скоротити час обробки інформації з 6–12 годин до кількох хвилин. Водночас остаточне рішення, як наголосили в інституті, завжди ухвалюватиме командир.

У травні Міністерство цифрової трансформації повідомило, що Україна стала переможцем грантової програми OpenAI EMEA Youth & Wellbeing. Отримане фінансування спрямують на дослідження впливу штучного інтелекту на шкільну освіту.