OpenAI допоможе вивчити вплив ШІ на українську освіту: які деталі досліження, — Мінцифри

Американська компанія OpenAI, яка створила модель штучного інтелекту ChatGPT, вирішила профінансувати дослідження шкільної освіти в Україні, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Мета дослідження — з'ясувати вплив ШІ на школярів і на те, чи змінились уроки та взаємодія між вчителем та учнем.

Україні здобула перемогу у конкурсі проєктів грантової програми EMEA Youth & Wellbeing від OpenAI, обійшовши 12 суперників, розповіли на порталі відомства. Українці отримають гроші для дослідження впливу ШІ на шкільну освіту в умовах війни.

Мінцифри навело деякі деталі проєкту, над яким працюватиме команда організаторів. У рамках проєкту опитають 7 тисяч осіб — школярів, батьків та вчителів. Вік школярів — від 12 до 17 років. Під час опитування будуть цікавитись, як інструменти ШІ використовуються у школах під час освітнього процесу. На основі зібраної інформації з'явиться дашборд, на якому усі охочі зможуть побачити аналітику, пояснили урядовці. В підсумку команда створить AI Safety Toolkit — це набір спеціальних інструментів та інструкцій, які допоможуть дітям та вчителям безпечно використовувати ШІ під час навчання.

"Ми продовжуємо цифровізуватися та інтегрувати ШІ в умовах щоденних безпекових викликів, і цей досвід стає унікальним джерелом знань для всього світу", — вважає керівниця екосистеми для розвитку освітніх технологій та інновацій при Мінцифри Оксана Матіяш (WINWIN EdTech Center of Excellence).

EMEA Youth & Wellbeing — грантова програма OpenAI загальним бюджетом 500 тис. євро. У січні 2026 році завершили прийом заявок на поточний рік, вказано на порталі ініціативи. Зауважується, що мета програми — це дослідження впливу ШІ на дітей, молодь, сім'ю та педагогів.

На порталі та у соцмережах WINWIN EdTech Center of Excellence та програми OpenAI поки немає додаткової інформації про те, коли почнуть реалізацію проєкту та як проведуть опитування з огляду на те, що поточний навчальний рік у школах майже завершився.

