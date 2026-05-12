OpenAI створила Daybreak для захисту від кіберзагроз: реакція на ШІ Claude Mythos

Компанія OpenAI запустила Daybreak, ініціативу в галузі кібербезпеки, яка явно є конкурентом проекту Glasswing від Anthropic.

OpenAI представила свою ініціативу в галузі кібербезпеки — Daybreak. Раніше цього року подібну ініціативу представила компанія Anthropic — проєкт Glasswing. Нагадаємо, що Glasswing використовує ще не випущену модель ШІ від Anthropic, Claude Mythos Preview, для забезпечення кіберзахисту своїх клієнтів. Daybreak використовує різні моделі ШІ, включно зі спеціалізованим ШІ-агентом Codex Security, пише Engadget.

Проєкт Glasswing — це ініціатива в галузі кібербезпеки, створена компанією Anthropic у квітні цього року. Проєкт спрямований на пошук і усунення вразливостей у критично важливому програмному забезпеченні за допомогою моделі ШІ Claude Mythos Preview, яка недоступна для загального користування. Приводом для створення проєкту Glasswing стали можливості нової моделі ШІ у виявленні та використанні вразливостей у програмному забезпеченні на рівні, недосяжному для більшості фахівців із кібербезпеки. Поки що результати багатообіцяючі: компанія Mozilla повідомила, що Claude Mythos Preview допоміг їй знайти й усунути 271 вразливість в останній версії браузера Firefox.

Відео дня

Тепер компанія OpenAI представила свою ініціативу в галузі кібербезпеки під назвою Daybreak. Цей проєкт ґрунтується на передумові, що кіберзахист має бути від самого початку закладений у програмне забезпечення, а не обмежуватися тільки пошуком і усуненням вразливостей.

Мета проєкту Daybreak полягає в тому, щоб розставити пріоритети у розв'язанні найважливіших проблем і скоротити час аналізу з кількох годин до кількох хвилин, генерувати й тестувати патчі та надсилати результати з готовими до аудиту доказами клієнтам. OpenAI використовувала свій ШІ-агент Codex Security для сканування кодової бази, щоб підтвердити найризикованіші вразливості та виправити їх.

Codex Security зосереджений на виявленні та виправленні загроз кібербезпеки. У компанії OpenAI раніше заявляли, що АІ-агент здатний працювати з великими обсягами даних і генерувати коректні патчі.

Проєкт Daybreak використовуватиме GPT-5.5 для загальних цілей і GPT-5.5 з Trusted Access for Cyber для більшості завдань забезпечення безпеки, включно з перевіркою безпечного коду, аналізом вразливостей, аналізом шкідливого ПЗ, розробкою засобів виявлення, і перевіркою патчів.

Також буде використовуватися GPT-5.5-Cyber для попереднього доступу до спеціалізованих завдань, включно з авторизованим тестуванням на проникнення і контрольованою перевіркою. Компанія OpenAI вже співпрацює з кількома партнерами в рамках ініціативи Daybreak, зокрема Cloudflare, Cisco, CloudStrike, Palo Alto Networks, Oracle і Akamai.

Фокус уже писав, як змінився ChatGPTіз новою моделлю GPT-5.5 Instant.

Також Фокус писав про те, що YouTube тестує нову функцію для перегляду відео.