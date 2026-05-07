Точніші та лаконічні відповіді: як змінився ChatGPT із новою моделлю GPT-5.5 Instant (фото)

Компанія OpenAI оновила свій популярний чат-бот ChatGPT, перевівши його на нову базову модель GPT-5.5 Instant. Нейромережа стала давати більш точні, короткі та персоналізовані відповіді, позбувшись зайвого тексту.

Про головні нововведення і поліпшену роботу з контекстом повідомляє видання Durov's Code з посиланням на офіційний блог розробників OpenAI.

Зниження галюцинацій і стислість

Модель GPT-5.5 Instant замінить попередню версію 5.3 і стає основною за замовчуванням для всіх користувачів. Розробники сфокусувалися на якості та достовірності інформації. У складних тематиках, таких як медицина, юриспруденція та фінанси, нейромережа видає на 52,5% менше "галюцинацій" (вигаданих фактів). Загальна кількість фактичних помилок знизилася на 37,3%.

Відповіді чат-бота стали помітно лаконічнішими. Модель використовує на 30% менше слів і рядків, уникає зайвих уточнюючих запитань і недоречних емодзі. Тон спілкування став більш природним, неформальним і практичним — ШІ видає потрібну інформацію без зайвих пояснень і складних структур.

GPT-5.5 Instant виявився точнішим, бо не зупинився на виявленні помилки, а перевірив ще раз алгебру, знайшов хибне перетворення і довів рішення до правильної відповіді Фото: OpenAI

Покращена пам'ять і робота з контекстом

Чат-бот навчився глибше розуміти користувача і запам'ятовувати деталі минулих діалогів. GPT-5.5 Instant вміє аналізувати попередні бесіди, завантажені файли та листи з під'єднаного акаунта Gmail. Це дає змогу генерувати відповіді з урахуванням особистого контексту користувача, не примушуючи його повторювати ті самі ввідні дані.

Користувачі отримали повний контроль над пам'яттю ШІ. В інтерфейсі з'явилася функція "джерела пам'яті" (memory sources). Тепер можна подивитися, на основі яких саме минулих даних або листувань бот сформував свою поточну відповідь. Неактуальні або помилкові спогади легко видалити або відредагувати в налаштуваннях. Під час публікації діалогу за посиланням ці джерела пам'яті будуть приховані від сторонніх.

Приріст GPT-5.5 Instant у задачах рівня PhD і змагальної математики порівняно з попередницею Фото: OpenAI

Доступність і результати тестів

У синтетичних тестах новинка помітно перевершує попередника. У математичному бенчмарку AIME 2025 модель набрала 81,2% (проти 65,4% у минулої версії). Результати в мультимодальному тесті MMMU-Pro зросли з 69,2 до 76%.

GPT-5.5 Instant уже поширюється для всіх користувачів ChatGPT. Функції глибокої персоналізації та відображення джерел пам'яті поки доступні передплатникам тарифів Plus і Pro у веб-версії. Найближчими тижнями вони з'являться на смартфонах, а також на безкоштовних і корпоративних акаунтах.

Для розробників нова модель доступна через API під ім'ям "chat-latest". Попередня версія GPT-5.3 Instant залишиться доступною в налаштуваннях для платних передплатників ще три місяці.

