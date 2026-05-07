Недорогий смартфон з акумулятором 7000 мАг: представлено OnePlus Nord CE 6 Lite (фото)

OnePlus презентувала доступний смартфон Nord CE 6 Lite. Апарат пропонує відмінну автономність і збалансовані апаратні характеристики.

Офіційний анонс пройшов в Індії разом із показом старшої моделі серії, про специфікації та вартість новинки пише GSMArena.

Смартфон отримав 6,72-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю FHD+. Дисплей підтримує частоту оновлення 144 Гц і частоту опитування сенсора 240 Гц. Максимальна яскравість панелі досягає 1000 ніт. Корпус захищений від пилу і вологи за стандартом IP64. Сканер відбитків пальців вбудований у бічну кнопку.

За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 7400 Apex. Чип працює у зв'язці з оперативною пам'яттю стандарту LPDDR4X об'ємом до 8 ГБ. Ємність спритного накопичувача UFS 3.1 становить до 256 ГБ. Модель зберегла слот для карт пам'яті microSD, що стане в нагоді для розширення сховища. Апарат працює під управлінням ОС Android 16 з оболонкою OxygenOS 16.

OnePlus Nord CE6 Lite Фото: OnePlus

Фотоможливості базуються на подвійній основній камері. Головний 50-мегапіксельний сенсор OmniVision OV50D40 доповнений 2-Мп монохромним датчиком. На передній панелі встановлена камера з роздільною здатністю 8 Мп для дзвінків і селфі. Телефон оснащений стереодинаміками, підтримує роботу двох SIM-карт у мережах 5G, обладнаний модулями Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.4.

Ємність акумулятора склала 7000 мАг. OnePlus Nord CE6 Lite підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт. Виробник передбачив функцію реверсивної зарядки на 10 Вт для живлення інших гаджетів. Смартфон надійде в продаж у чорному (Hyper Black) і м'ятному (Vivid Mint) кольорах. Продажі стартують 12 травня. Молодша версія на 6/128 ГБ коштує 225 доларів. Варіанти на 8/128 ГБ і 8/256 ГБ обійдуться в 245 і 275 доларів відповідно.

Раніше повідомлялося, що старша модель OnePlus Nord CE 6 отримала батарею на 8000 мАг і захист корпусу за стандартом IP69K.

Раніше повідомлялося, що старша модель OnePlus Nord CE 6 отримала батарею на 8000 мАг і захист корпусу за стандартом IP69K.