Недорогой смартфон с аккумулятором 7000 мАч: представлен OnePlus Nord CE 6 Lite (фото)

OnePlus презентовала доступный смартфон Nord CE 6 Lite. Аппарат предлагает отличную автономность и сбалансированные аппаратные характеристики.

Официальный анонс прошел в Индии вместе с показом старшей модели серии, о спецификациях и стоимости новинки пишет GSMArena.

Смартфон получил 6,72-дюймовый LCD-экран с разрешением FHD+. Дисплей поддерживает частоту обновления 144 Гц и частоту опроса сенсора 240 Гц. Максимальная яркость панели достигает 1000 нит. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP64. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7400 Apex. Чип работает в связке с оперативной памятью стандарта LPDDR4X объемом до 8 ГБ. Емкость шустрого накопителя UFS 3.1 составляет до 256 ГБ. Модель сохранила слот для карт памяти microSD, что пригодится для расширения хранилища. Аппарат работает под управлением ОС Android 16 с оболочкой OxygenOS 16.

Фотовозможности базируются на двойной основной камере. Главный 50-мегапиксельный сенсор OmniVision OV50D40 дополнен 2-Мп монохромным датчиком. На передней панели установлена камера с разрешением 8 Мп для звонков и селфи. Телефон оснащен стереодинамиками, поддерживает работу двух SIM-карт в сетях 5G, оборудован модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Емкость аккумулятора составила 7000 мАч. OnePlus Nord CE6 Lite поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. Производитель предусмотрел функцию реверсивной зарядки на 10 Вт для питания других гаджетов. Смартфон поступит в продажу в черном (Hyper Black) и мятном (Vivid Mint) цветах. Продажи стартуют 12 мая. Младшая версия на 6/128 ГБ стоит 225 долларов. Варианты на 8/128 ГБ и 8/256 ГБ обойдутся в 245 и 275 долларов соответственно.

Ранее сообщалось, что старшая модель OnePlus Nord CE 6 получила батарею на 8000 мАч и защиту корпуса по стандарту IP69K.

OnePlus готовится выпустить новый смартфон OnePlus 16, который будет предлагать флагманские характеристики по более низкой цене, чем некоторые конкуренты.