Бюджетный OnePlus Nord CE 6 получил батарею на 8000 мАч: характеристики и цены (фото)

Компания OnePlus показала доступный смартфон Nord CE 6. Гаджет выделяется аккумулятором огромной емкости, качественным экраном и продвинутым уровнем защиты корпуса.

Устройство изначально дебютирует на индийском рынке. Подробные технические спецификации и цены новинки приводит GSMArena.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц для обеспечения плавности картинки в играх. В режиме высокой яркости (HBM) панель способна выдавать до 1800 нит. Под экраном расположен оптический сканер отпечатков пальцев. Корпус телефона получил максимальные сертификаты защиты от пыли и воды: IP66, IP68, IP69 и IP69K. Устройство также соответствует стандарту прочности MIL-STD-810H.

Аппаратной основной выступает процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Чипсет работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Для хранения файлов предусмотрен накопитель UFS 3.1 объемом 128 или 256 ГБ. Главным козырем модели стала гигантская батарея емкостью 8000 мАч. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку на 80 Вт. Также присутствует функция реверсивной зарядки мощностью 27 Вт, которая позволяет использовать телефон как внешний аккумулятор для других гаджетов.

Дизайн OnePlus Nord CE 6 Фото: OnePlus

На задней панели установлен двойной блок камер. Основной сенсор OmniVision OV50D40 имеет разрешение 50 Мп. Его дополняет монохромный датчик на 2 Мп. Фронтальная камера для селфи и видеозвонков получила разрешение 32 Мп. Из дополнительных опций телефон предлагает стереодинамики, инфракрасный порт для управления техникой и поддержку двух SIM-карт в сетях 5G. Новинка работает под управлением операционной системы Android 16 с интерфейсом OxygenOS 16 и встроенными функциями искусственного интеллекта.

Смартфон будет доступен в трех цветах: голубом (Fresh Blue), белом (Lunar Pearl) и черном (Pitch Black). Продажи стартуют 8 мая. Версия на 8/128 ГБ оценена в 320 долларов. Конфигурация на 8/256 ГБ обойдется покупателям в 350 долларов.

