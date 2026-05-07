Вся линейка Google Pixel 11 рассекречена инсайдером: подробные характеристики (фото)

В сети появились технические спецификации готовящейся к выходу линейки смартфонов Google Pixel 11. Устройства получат новый процессор и измененный дизайн блока камер.

Подробности о четырех моделях будущих флагманов сообщает канал Mystic Leaks в Telegram.

Вся серия будет базироваться на процессоре Google Tensor G6. Этот чип создается по передовому техпроцессу TSMC N2. Вычислительный блок включает одно сверхмощное ядро ARM C1-Ultra с частотой 4,11 ГГц, четыре ядра C1-Pro с частотой 3,38 ГГц и два энергоэффективных ядра на 2,65 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель PowerVR C-Series. Также смартфоны оснастят модемом MediaTek M90 и обновленными модулями TPU и GXP для задач машинного обучения.

Предварительное неофициальное изображение Google Pixel 11 Pro Фото: Telegram

Базовый смартфон Pixel 11 получит 6,3-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 60-120 Гц и пиковой яркостью 3100 нит. Объем оперативной памяти составит 8 или 12 ГБ, а минимальная емкость батареи — 4840 мАч. Модель Pixel 11 Pro при аналогичной диагонали дисплея предложит адаптивную частоту от 1 Гц и яркость до 3600 нит. Версия Pixel 11 Pro XL отличается увеличенным до 6,8 дюйма экраном и аккумулятором на 5000 мАч. Обе Pro-версии оснастят 12 или 16 ГБ оперативной памяти и новыми основными камерами с обновленным телеобъективом.

Складной аппарат Pixel 11 Pro Fold оборудуют внутренним экраном с пиковой яркостью 3500 нит и внешним дисплеем на 3600 нит. Батарея складного гаджета вмещает 4658 мАч. Инсайдеры отмечают отказ компании от встроенного датчика температуры в моделях Pro, Pro XL и Fold. Вместо термометра в блоке камер появится цветная RGB-подсветка, напоминающая визуальные решения от бренда Nothing. Ожидаемая функция продвинутой инфракрасной разблокировки по лицу в этом поколении не появится из-за неготовности технологии.

