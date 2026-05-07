Лінійка Google Pixel 11 розсекречена інсайдером: всі характеристики (фото)

У мережі з'явилися технічні специфікації лінійки смартфонів Google Pixel 11, що готується до виходу. Пристрої отримають новий процесор і змінений дизайн блоку камер.

Подробиці про чотири моделі майбутніх флагманів повідомляє канал Mystic Leaks у Telegram.

Вся серія базуватиметься на процесорі Google Tensor G6. Цей чіп створюється за передовим техпроцесом TSMC N2. Обчислювальний блок включає одне надпотужне ядро ARM C1-Ultra з частотою 4,11 ГГц, чотири ядра C1-Pro з частотою 3,38 ГГц і два енергоефективних ядра на 2,65 ГГц. За обробку графіки відповідає прискорювач PowerVR C-Series. Також смартфони оснастять модемом MediaTek M90 і оновленими модулями TPU і GXP для задач машинного навчання.

Попереднє неофіційне зображення Google Pixel 11 Pro

Базовий смартфон Pixel 11 отримає 6,3-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 60-120 Гц і піковою яскравістю 3100 ніт. Об'єм оперативної пам'яті складе 8 або 12 ГБ, а мінімальна ємність батареї — 4840 мАг. Модель Pixel 11 Pro при аналогічній діагоналі дисплея запропонує адаптивну частоту від 1 Гц і яскравість до 3600 ніт. Версія Pixel 11 Pro XL відрізняється збільшеним до 6,8 дюйма екраном і акумулятором на 5000 мАг. Обидві Pro-версії оснастять 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті і новими основними камерами з оновленим телеоб'єктивом.

Складаний апарат Pixel 11 Pro Fold обладнають внутрішнім екраном із піковою яскравістю 3500 ніт і зовнішнім дисплеєм на 3600 ніт. Батарея складного гаджета вміщує 4658 мАг. Інсайдери відзначають відмову компанії від вбудованого датчика температури в моделях Pro, Pro XL і Fold. Замість термометра в блоці камер з'явиться кольорове RGB-підсвічування, що нагадує візуальні рішення від бренду Nothing. Очікувана функція просунутого інфрачервоного розблокування за обличчям у цьому поколінні не з'явиться через неготовність технології.

