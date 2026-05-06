Ці смартфони — хіти продажів: названо 10 найпопулярніших моделей у світі (фото)

iPhone 17 став найбільш продаваним смартфоном у світі за підсумками першого кварталу 2026 року. Топ-10 бестселерів наводить аналітична компанія Counterpoint Research.

Лідерство на ринку впевнено ділять корпорації Apple і Samsung. Детальну статистику світових продажів повідомляє видання 9to5mac.

У першому кварталі 2026 року стандартний iPhone 17 зайняв 6% глобального ринку. Наступні два рядки рейтингу також дісталися гаджетам Apple — моделям iPhone 17 Pro Max і iPhone 17 Pro. Аналітики пояснюють популярність базового iPhone 17 вдалим оновленням апаратної частини. Апарат отримав збільшений початковий об'єм пам'яті, поліпшену роздільну здатність камери і підвищену частоту оновлення екрана. Це наблизило його за характеристиками до Pro-версій і забезпечило високий попит. Продажі пристрою помітно зросли в США, Китаї, а в Південній Кореї збільшилися втричі. Торішній iPhone 16 розташувався на шостій позиції списку. При цьому нова модель iPhone Air у десятку лідерів не потрапила.

Відео дня

Топ-10 найпопулярніших смартфонів у світі за версією Counterpoint Фото: Counterpoint Research

Одразу п'ять позицій у рейтингу з десяти посіли доступні апарати лінійки Samsung Galaxy A. Найпопулярнішим Android-смартфоном у світі став Galaxy A07 4G, який опинився на четвертому місці загального заліку. Найбільший інтерес до цієї моделі зафіксовано в країнах Латинської Америки, Близького Сходу та Африки. Покупців приваблює обіцянка виробника випускати оновлення програмного забезпечення та патчі безпеки для цього телефону протягом шести років.

У топ-10 також увійшли моделі Samsung Galaxy A17 5G, Galaxy A56, Galaxy A36 і Galaxy A17 4G. Десяте місце дісталося найдоступнішому апарату в списку — Xiaomi Redmi A5.

Флагманський апарат Samsung Galaxy S26 Ultra трохи не дотягнув до потрапляння в десятку. Однак його стартові продажі виявилися вищими за показники попередника. Головними козирями моделі стали вбудовані функції штучного інтелекту і вперше застосований у галузі дисплей із захистом приватності.

iPhone 17: найпопулярніший смартфон у світі Фото: Tom's Guide

За даними дослідників, на частку десяти найпопулярніших смартфонів припало 25% усіх світових продажів. Це найвищий рівень концентрації ринку для першого кварталу за всю історію спостережень. Експерти пов'язують цю тенденцію зі стабільним попитом на серію iPhone 17 і подорожчанням компонентів через дефіцит пам'яті. Зростання собівартості комплектуючих б'є по бюджетному сегменту Android-пристроїв, змушуючи виробників зміщувати фокус у бік преміальних продуктів.

Раніше повідомлялося про смартфони середнього класу з потужними чіпами. Бенчмарк AnTuTu опублікував свіжі рейтинги продуктивності за квітень. У списках домінують телефони на базі процесорів від компаній Qualcomm і MediaTek.

Також Фокус писав про якісний смартфон до 5 000 грн, який став хітом в Україні. Характеристики ультрабюджетного смартфона Samsung Galaxy A07 4G цілком підходять для простих повсякденних завдань, а тривала підтримка оновлень ПЗ означає, що ця модель прослужить довгі роки.