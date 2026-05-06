Смартфони середнього класу з потужними чіпами: топ-10 моделей за версією AnTuTu (фото)

Бенчмарк AnTuTu опублікував свіжі рейтинги продуктивності за квітень. У списках домінують телефони на базі процесорів від компаній Qualcomm і MediaTek.

Статистику середніх результатів за підсумками тестування наводить GSMArena. Аналітики склали окремі топи для флагманів, гаджетів середнього сегмента і планшетів. Варто враховувати, що йдеться про асортимент моделей для китайського ринку, не всі з яких доступні глобально.

Топ найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu (квітень 2026 року) Фото: AnTuTu

У категорії топових смартфонів лідерство впевнено утримує бренд iQOO. Перше місце дісталося моделі iQOO 15 Ultra, а на другій сходинці розташувався базовий iQOO 15. Замикає трійку лідерів ігровий апарат RedMagic 11 Pro+. У десятку найкращих також увійшли Realme GT 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, OnePlus Ace 6 Ultra, Honor Magic8 Pro, Honor Magic8, vivo X300 Ultra і OnePlus 15T. Практично всі пристрої в цьому списку працюють на чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5. Винятком став лише OnePlus Ace 6 Ultra, який побудований на платформі MediaTek Dimensity 9500.

Топ найпотужніших середняків за версією AnTuTu (квітень 2026) Фото: AnTuTu

У середньому класі ситуація з процесорами виглядає зовсім інакше. Тут повністю домінують чіпи MediaTek 8-ї серії, не залишивши рішенням від Qualcomm жодного місця в першій десятці. Першу позицію посів смартфон iQOO Z11. Слідом йдуть апарати Honor Power2 і Oppo K15 Pro. У топ найпродуктивніших телефонів середнього класу також потрапили Reno15 Pro, базова версія Reno15, Redmi Turbo 5, Realme Neo7 SE, Oppo K13 Turbo, iQOO Z10 Turbo і Oppo Reno14 Pro. З них чотири гаджети працюють на процесорі Dimensity 8500, два використовують чип Dimensity 8450 і ще чотири базуються на Dimensity 8400.

Найпотужніші планшети у квітні 2026 року Фото: AnTuTu

Серед планшетів найпотужнішим пристроєм визнано vivo Pad6 Pro. Другу і третю сходинки посіли Lenovo Legion Tab Y700 п'ятого покоління і Oppo Pad 5 Pro відповідно. Усі три лідери оснащені актуальним чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Подальші місця розподілилися між Redmi K Pad 2, Honor MagicPad3 Pro 13.3, Oppo Pad 4 Pro, H3C MegaBook із процесором від Intel, OnePlus Pad 2 Pro, RedMagic Astra і Xiaomi Pad 8 Pro. Загалом у десятці найкращих планшетів числяться чотири гаджети на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5, чотири на базі Snapdragon 8 Elite і один на Dimensity 9500.

