Смартфоны среднего класса с мощными чипами: топ-10 моделей по версии AnTuTu (фото)

Бенчмарк AnTuTu опубликовал свежие рейтинги производительности за апрель. В списках доминируют телефоны на базе процессоров от компаний Qualcomm и MediaTek.

Статистику средних результатов по итогам тестирования приводит GSMArena. Аналитики составили отдельные топы для флагманов, гаджетов среднего сегмента и планшетов. Стоит учитывать, что речь идет об ассортименте моделей для китайского рынка, не все из которых доступны глобально.

Топ самых производительных флагманов по версии AnTuTu (апрель 2026 года)

В категории топовых смартфонов лидерство уверенно удерживает бренд iQOO. Первое место досталось модели iQOO 15 Ultra, а на второй строчке расположился базовый iQOO 15. Замыкает тройку лидеров игровой аппарат RedMagic 11 Pro+. В десятку лучших также вошли Realme GT 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, OnePlus Ace 6 Ultra, Honor Magic8 Pro, Honor Magic8, vivo X300 Ultra и OnePlus 15T. Практически все устройства в этом списке работают на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5. Исключением стал лишь OnePlus Ace 6 Ultra, который построен на платформе MediaTek Dimensity 9500.

Топ самых мощных середняков по версии AnTuTu (апрель 2026)

В среднем классе ситуация с процессорами выглядит совершенно иначе. Здесь полностью доминируют чипы MediaTek 8-й серии, не оставив решениям от Qualcomm ни одного места в первой десятке. Первую позицию занял смартфон iQOO Z11. Следом идут аппараты Honor Power2 и Oppo K15 Pro. В топ самых производительных телефонов среднего класса также попали Reno15 Pro, базовая версия Reno15, Redmi Turbo 5, Realme Neo7 SE, Oppo K13 Turbo, iQOO Z10 Turbo и Oppo Reno14 Pro. Из них четыре гаджета работают на процессоре Dimensity 8500, два используют чип Dimensity 8450 и еще четыре базируются на Dimensity 8400.

Самые мощные планшеты в апреле 2026 года

Среди планшетов самым мощным устройством признан vivo Pad6 Pro. Вторую и третью строчки заняли Lenovo Legion Tab Y700 пятого поколения и Oppo Pad 5 Pro соответственно. Все три лидера оснащены актуальным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Дальнейшие места распределились между Redmi K Pad 2, Honor MagicPad3 Pro 13.3, Oppo Pad 4 Pro, H3C MegaBook с процессором от Intel, OnePlus Pad 2 Pro, RedMagic Astra и Xiaomi Pad 8 Pro. Всего в десятке лучших планшетов числятся четыре гаджета на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, четыре на базе Snapdragon 8 Elite и один на Dimensity 9500.

