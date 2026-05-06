Забудьте о Galaxy S26 Ultra: более дешевый смартфон получил лучший аккумулятор (фото)

Компания Honor недавно выпустила новый смартфон Honor 600 Pro, который превосходит даже флагманскую модель Samsung по важному параметру.

Honor 600 Pro может похвастаться премиальными характеристиками, однако стоит дешевле типичного флагмана. Первыми впечатлением от нового смартфона поделились эксперты портала GSMArena.

Дизайн

Визуально Honor 600 Pro идентичен обычному Honor 600. Алюминиевая рамка и прочное матовое покрытие на задней панели придают смартфону флагманский вид. Стекло на передней панели имеет четыре балла по шкале Мооса, что является хорошим показателем.

Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com

Сертификация IP68/IP69K означает, что Honor 600 Pro можно погружать в пресную воду на глубину до 1,5 метра на срок до тридцати минут. Телефон также имеет 5-звездочный сертификат премиум-производительности SGS по устойчивости к падениям и ударам.

Відео дня

Интересным элементом управления Honor 600 Pro является специальная кнопка искусственного интеллекта, которая также может использоваться как клавиша спуска затвора камеры. Сверху есть несколько отверстий, в частности решетка динамика для второго динамика стереосистемы и отверстие для дополнительного микрофона.

Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com

Нижняя сторона смартфона занята решеткой основного динамика, отверстием для основного микрофона, портом Type-C и лотком для SIM-карты. Honor 600 Pro также использует поддисплейный сканер отпечатков пальцев базового оптического типа, который работает достаточно быстро и точно.

Дисплей

Honor 600 Pro получил 6,57-дюймовый дисплей с разрешением 1264 x 2728 и динамической частотой обновления до 120 Гц. Honor обещает максимальную яркость 8000 нит. В ходе тестирования экран показал 1766 нит, что более чем достаточно для безупречной работы на улице, даже на солнце. При 10% покрытии дисплей достиг колоссальных 6044 нит.

Дисплей Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com

Смартфон поддерживает HDR, хотя в официальных материалах упоминается лишь о сертификации по китайскому стандарту HDR Vivid. Honor 600 Pro также имеет самую высокую возможную сертификацию Google Widevine L1 DRM, что позволяет потоковым сервисам предлагать потоки FullHD.

Аккумулятор

Honor 600 Pro оснащен кремниево-угольным аккумулятором емкостью 7000 мАч в международном варианте. Европейский вариант поставляется с аккумулятором емкостью 6400 мАч. В ходе тестирования он выдержал чуть менее 18 часов активного использования без подзарядки.

Важно

Samsung Galaxy против Google Pixel: какой смартфон Android лучше купить в 2026 году (фото)

Что касается зарядки, смартфон зарядился от 1% до 43% за 15 минут, а затем до 71% за 30 минут. Полная зарядка заняла около 48 минут. Honor 600 Pro также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, что является одним из лучших показателей. Обратная беспроводная зарядка теперь обновлена до солидных 27 Вт.

Для защиты аккумулятора Honor 600 Pro позволяет установить лимит зарядки на уровне 90%, 80% или даже 70%. Также есть переключатель под названием "Умная емкость аккумулятора", который обещает остановить зарядку до того, как аккумулятор фактически зарядится до своей максимальной емкости.

Динамики

Новое устройство Honor имеет стереодинамики снизу и сверху, что обеспечивает превосходный баланс и разделение стереозвука. Смартфон выдает достаточно чистый и четкий звук, особенно в средних частотах. Высокие частоты также почти не искажаются, даже на высокой громкости.

По словам экспертов, Honor 600 Pro несколько не хватает расширенных аудиофункций и дополнительных возможностей. Например, нет встроенного эквалайзера. Зато телефон предлагает HonorSound, который предназначен для работы только с наушниками.

Подключение

Honor 600 Pro поддерживает 5G с одновременным подключением SA/NSA Sub-6 в обоих слотах Nano-SIM. Тестовая модель имеет два слота Nano-SIM и поддержку eSIM.

Смартфон предлагает такие службы определения местоположения, как GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS и NavIC, а локальное соединение покрывается Wi-Fi 7. Также есть NFC, ИК-передатчик и Bluetooth V6.0 с поддержкой LE и целым рядом аудиокодеков.

Среди встроенных датчиков — акселерометр и гироскоп TDK-Invensense icm4x6xx, магнитометр и компас memsic mmc56x3x, датчик освещенности ams AG TCS3720ASLPRX и датчик приближения QTI UPD Proxy Proximity Sensor. Нет FM-радиоприемника и 3,5-мм аудиоразъема.

Операционная система

Honor 600 Pro работает на новейшей операционной системе MagicOS 10 поверх Android 16. Honor обязалась предоставлять шесть лет обновлений ОС и патчей безопасности, что является довольно длительным сроком.

Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com

MagicOS 10 предлагает ряд функций искусственного интеллекта, таких как AI Memories, Image to Video 2.0, субтитры с ИИ для транскрипции видео и разговорного контента в режиме реального времени и переводчик с ИИ для живого перевода личных разговоров. Honor также разработала отдельный фоторедактор AI Photos Agent.

Тесты и производительность

Honor 600 Pro оснащен чипом Snapdragon 8 Elite в сочетании с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Тесты показали, что Honor 600 Pro несколько уступает современным флагманам по производительности, хотя все еще работает очень плавно и быстро.

Несмотря на не самый новый процессор, в тестах на AnTuTu Honor 600 Pro набрал 2221352 баллов, что делает его ближе к флагманам, чем к смартфонам среднего класса 2026 года. То же самое можно сказать о графическом процессоре Adreno 830, который все еще обеспечивает достаточную производительность. Корпус Honor 600 Pro также ни разу не нагревался чрезмерно во время тестирования.

Камера

Камера Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com

Honor 600 Pro получил следующий набор камер:

широкоугольная камера (основная) — 200 МП (1/1.4", 0.56 мкм-2.24 мкм); 24 мм, f/1.9, OIS, PDAF (9 см — ∞); видеозапись 4K60;

телеобъектив — 50 МП; 80 мм (3,5x), f/2,8, оптическая стабилизация изображения, PDAF (35 см — ∞); 4K60;

ультраширокоугольный объектив — 12 МП; 16 мм, f/2.2, PDAF; 4K30;

фронтальная камера — 50 МП (1/2.88", 0.61 мкм-1.22 мкм); 21 мм, f/2.0, фиксированный фокус; 4K30/1080p60.

Honor 600 Pro продемонстрировал достойную производительность во время фотосъемки. Основная камера делает отличные снимки с 1x и 2x днем, а также замечательные снимки с 1x ночью. Телеобъектив неплохо показывает 3,5-кратное и 7-кратное увеличение, однако немного хуже работает ночью.

Ультраширокоугольный объектив хорошо снимает при хорошем освещении и вполне неплохо в темноте. Эксперты также отметили приличное качество селфи.

Фото на Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com Фото на Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com Фото на Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com Фото на Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com Фото на Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com Фото на Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com Фото на Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com Фото на Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com Фото на Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com

Что касается видео, Honor 600 Pro имеет довольно посредственный набор функций, включая запись до 4K60, поддержку HDR Vivid и относительно базовый режим видео Pro. Сверхширокоугольные видео нормальные днем, но довольно плохие ночью. В то же время основная камера прекрасно справляется с любым освещением, а телеобъектив очень хорош при любом освещении.

Выводы

По мнению экспертов, Honor 600 Pro может составить достойную конкуренцию Galaxy S26 Ultra. Флагман Samsung предлагает великолепный дисплей, хорошую камеру, мощный чипсет 2026 года и целых семь лет обновлений программного обеспечения, однако он имеет гораздо меньший аккумулятор, чем новый смартфон Honor.

Honor 600 Pro доступен в Европе только в варианте с 12/512 ГБ памяти. Хотя рекомендованная розничная цена составляет 1000 евро, официальные магазины Honor пока продают его за 800 евро. В итоге этот смартфон предлагает более премиальный опыт, чем предполагает его цена.

Преимущества Honor 600 Pro:

премиальная конструкция со степенью защиты IP68/IP69K;

превосходная ежедневная производительность;

яркий, четкий дисплей;

мощная тройная камера со специальным телеобъективом;

длительная поддержка программного обеспечения.

Недостатки Honor 600 Pro:

непоследовательное поведение при высокой частоте обновления;

заряжается медленнее, чем предыдущее поколение;

нет автофокуса на фронтальной камере;

срок службы батареи не лучший в своем классе, несмотря на большую емкость.

Напомним, смартфон среднего класса Nothing Phone 4a Pro способен полноценно конкурировать с более дорогим флагманом Google Pixel 10 по производительности камеры.

Фокус также сообщал, что компания Xiaomi готовится выпустить два новых субфлагманских смартфона — Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro.