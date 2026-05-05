Более дешевые смартфоны с флагманскими параметрами: раскрыты цены Xiaomi 17T и 17T Pro (фото)

Компания Xiaomi готовится выпустить смартфоны Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro, которые будут предлагать ряд топовых характеристик по более низкой цене, чем основные флагманы компании.

Ключевые характеристики, рендеры и цены будущих Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro обнародовал немецкий портал WinFuture.de, ссылаясь на сообщество Dealabs.

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Фото: winfuture.de

Согласно утечке, стандартный Xiaomi 17T будет иметь пластиковую рамку, а также 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K. Смартфон будет работать на базе чипа Dimensity 8500-Ultra в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ памяти UFS 4.1.

Xiaomi 17T Фото: winfuture.de

Xiaomi 17T получит тройную заднюю камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором Light Fusion 800, 50-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Спереди телефон оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

Также сообщается, что Xiaomi 17T будет иметь аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Устройство будет работать под управлением Android 16 HyperOS и будет продаваться в синем, черном и фиолетовом цветах.

Xiaomi 17T Фото: winfuture.de

Ожидаемая цена Xiaomi 17T — от 749 евро (около 38 628 грн).

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T Pro Фото: winfuture.de

По данным инсайдеров, Xiaomi 17T Pro может использовать более премиальную металлическую рамку. Смартфон также получит 6,83-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, чип Dimensity 9500 и аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Xiaomi 17T Pro Фото: winfuture.de

Слухи указывают на то, что Xiaomi 17T Pro будет оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором Light Fusion 950, а две другие камеры и фронтальная камера останутся такими же, как в 17T. Он выйдет под управлением Android 16 HyperOS в тех же цветах, что и базовая модель.

Xiaomi 17T Pro Фото: winfuture.de

Ожидаемая цена Xiaomi 17T Pro — от 999 евро (около 51 521 грн).

Напомним, ранее Xiaomi 17T уже появился на платформе бенчмаркинга Geekbench с номером модели 2602DPT53G.

Фокус также сообщал, что Xiaomi готовится выпустить новый флагманский смартфон Xiaomi 17 Max.