Надежный смартфон с аккумулятором на 8000 мА-ч: раскрыты детали о Xiaomi 17 Max

Компания Xiaomi готовится представить новый флагманский смартфон Xiaomi 17 Max, одной из особенностей которого станет огромный аккумулятор.

Ожидается, что смартфон Xiaomi 17 Max выйдет в конце мая 2026 года. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

По данным информатора, новый смартфон получит большой и четкий флагманский экран с почти безрамочным дизайном, достигнутым благодаря технологии LIPO, 3D-ультразвуковой датчик отпечатков пальцев и полную водонепроницаемость.

Также упоминается мощный аккумулятор емкостью 8000 мАч, который станет крупнейшим среди устройств Xiaomi. На старте телефон будет доступен в белом и черном цветах.

Инсайдер не называет конкретную модель, однако эксперты портала Notebookcheck пришли к выводу, что речь идет о предстоящем Xiaomi 17 Max. Ранее ходили слухи, что он выйдет в апреле этого года, однако новая утечка информации опровергает это.

Xiaomi 17 Pro Фото: Xiaomi

Как отмечают в издании, модели Xiaomi Pro имеют второй экран на задней панели, тогда как версия Max, вероятно, получит дополнительное внутреннее пространство для значительно большего аккумулятора. Утечки также указывают на то, что батарея Xiaomi 17 Max может поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Согласно более ранним слухам, Xiaomi 17 Max будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200-мегапиксельной основной камерой Samsung HPE на основе большого сенсора серии Samsung HP и 50-мегапиксельной перископной телеобъективной камерой с поддержкой 3-кратного оптического зума.

