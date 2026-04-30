Новинки Motorola на разный бюджет: серия смартфонов Razr 70 официально рассекречена (фото)

Компания Motorola представила новую серию складных смартфонов, которая включает модели Razr 70, Razr 70 Plus и Razr 70 Ultra.

Все три модели Motorola Razr 70 имеют формфактор "раскладушка", однако несколько отличаются по своим характеристикам, отмечает Gizmochina.

В закрытом виде Razr 70 Plus и Ultra выглядят почти идентично. Оба имеют 4-дюймовый внешний дисплей. В свою очередь стандартный Razr 70 получил немного меньший 3,63-дюймовый внешний экран. В открытом виде Razr 70 Ultra имеет 6,96-дюймовую панель, в то время как Razr 70 и 70 Plus предлагают 6,90-дюймовый экран.

Motorola Razr 70

Из всех моделей Razr 70 Ultra имеет наиболее емкий аккумулятор на 5000 мАч. Базовая модель Razr 70 имеет батарею емкостью 4800 мАч, а версия Razr 70 Plus — 4500 мАч. Все три смартфона используют двойные 50-мегапиксельные задние камеры, однако Ultra имеет более продвинутый LOFIC-сенсор и более мощную фронтальную камеру.

Серия Razr 70 работает на Android 16, поддерживая такие интересные функции, как Frame Match для выравнивания снимков и жест поворота запястья для масштабирования в режиме видеокамеры. Новинки Motorola также получили встроенный Moto AI, с поддержкой таких инструментов, как Gemini, Microsoft Copilot и Perplexity.

Обычный Razr 70 оснащен чипом MediaTek Dimensity 7450X, Razr 70 Plus имеет более мощный, но более старый Snapdragon 8s Gen 3, а Razr 70 Ultra — Snapdragon 8 Elite.

Motorola Razr 70

Технические характеристики Motorola Razr 70:

главный дисплей — 6,90-дюймовый AMOLED, 120 Гц, 3000 нит;

внешний дисплей — 3,63 дюйма, 90 Гц, 1700 нит;

процессор — MediaTek Dimensity 7450X;

оперативная память — 8 / 12 ГБ;

хранилище — 128 / 256 / 512 ГБ;

задние камеры — двойной 50-мегапиксельный сернсор (основной + сверхширокоугольный);

фронтальная камера — 32 МП;

аккумулятор — 4800 мАч;

проводная зарядка — 30 Вт;

беспроводная зарядка — 15 Вт;

обратная зарядка — нет;

размеры в открытом виде — 171 × 74 × 7,25 мм;

размеры в закрытом виде — 88 × 74 × 15,85 мм;

вес — 188 г;

операционная система — Android 16.

Motorola Razr 70 Plus

Технические характеристики Motorola Razr 70 Plus:

главный дисплей — 6,90-дюймовый AMOLED, 165 Гц, 3000 нит;

внешний дисплей — 4 дюйма, 165 Гц, 2400 нит;

процессор — Qualcomm Snapdragon 8s 3-го поколения;

оперативная память — 12 ГБ;

хранилище — 256 / 512 ГБ;

задние камеры — двойная 50-мегапиксельная камера (основная + сверхширокоугольная, оптическая стабилизация изображения);

фронтальная камера — 32 МП;

аккумулятор — 4500 мАч;

проводная зарядка — 45 Вт;

беспроводная зарядка — 15 Вт;

обратная зарядка — 5 Вт;

размеры в открытом виде — 171 × 74 × 7,09 мм;

размеры в закрытом виде — 88 × 74 × 15,32 мм;

вес — 189 г;

операционная система — Android 16.

Motorola Razr 70 Ultra

Технические характеристики Motorola Razr 70 Ultra:

главный дисплей — 6,96-дюймовый AMOLED, 165 Гц, 5000 нит;

внешний дисплей — 4 дюйма, 165 Гц, 3000 нит;

процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

оперативная память — 12 / 16 ГБ;

хранилище — 256 / 512 ГБ / 1 ТБ;

задние камеры — двойная 50-мегапиксельная камера (основная FLOGIC + сверхширокоугольная, OIS);

фронтальная камера — 50 МП;

аккумулятор — 5000 мАч;

проводная зарядка — 68 Вт;

беспроводная зарядка — 30 Вт;

обратная зарядка — 5 Вт;

размеры в открытом виде — 171 × 74 × 7,19 мм;

размеры в закрытом виде — 88 × 74 × 15,69 мм;

вес — 199 г;

операционная система — Android 16.

Цены

Цена базового Motorola Razr 70 начинается от 869 евро за вариант 8/256 ГБ. Motorola Razr 70 Plus стоит 1049 евро за вариант 12/256 ГБ и 1149 евро за 12/512 ГБ. Максимальная цена Motorola Razr 70 Ultra — 1399 евро.

