Новинки Motorola на різний бюджет: серія смартфонів Razr 70 офіційно розсекречена (фото)

Компанія Motorola представила нову серію складаних смартфонів, що включає моделі Razr 70, Razr 70 Plus та Razr 70 Ultra.

Всі три моделі Motorola Razr 70 мають формфактор "розкладачка", однак дещо відрізняються за своїми характеристиками, зазначає Gizmochina.

У закритому вигляді Razr 70 Plus та Ultra виглядають майже ідентично. Обидва мають 4-дюймовий зовнішній дисплей. Своєю чергою стандартний Razr 70 отримав трохи менший 3,63-дюймовим зовнішнім екран. У відкритому вигляді Razr 70 Ultra має 6,96-дюймову панель, тоді як Razr 70 та 70 Plus пропонують 6,90-дюймовий екран.

Motorola Razr 70 Фото: Motorola

З усіх моделей Razr 70 Ultra має найбільш ємний акумулятор на 5000 мАг. Базова модель Razr 70 має батарею ємністю 4800 мАг, а версія Razr 70 Plus — 4500 мАг. Усі три смартфони використовують подвійні 50-мегапіксельні задні камери, однак Ultra має більш просунутий LOFIC-сенсор та потужнішу фронтальну камеру.

Серія Razr 70 працює на Android 16, підтримуючи такі цікаві функції, як Frame Match для вирівнювання знімків та жест повороту зап'ястя для масштабування в режимі відеокамери. Новинки Motorola також отримали вбудований Moto AI, з підтримкою таких інструментів, як Gemini, Microsoft Copilot та Perplexity.

Звичайний Razr 70 оснащений чипом MediaTek Dimensity 7450X, Razr 70 Plus має потужніший, але старіший Snapdragon 8s Gen 3, а Razr 70 Ultra — Snapdragon 8 Elite.

Motorola Razr 70 Фото: Motorola

Технічні характеристики Motorola Razr 70:

головний дисплей — 6,90-дюймовий AMOLED, 120 Гц, 3000 ніт;

зовнішній дисплей — 3,63 дюйма, 90 Гц, 1700 ніт;

процесор — MediaTek Dimensity 7450X;

оперативна пам'ять — 8 / 12 ГБ;

сховище — 128 / 256 / 512 ГБ;

задні камери — подвійний 50-мегапіксельний сернсор (основний + надширококутний);

фронтальна камера — 32 МП;

акумулятор — 4800 мАг;

дротова зарядка — 30 Вт;

бездротова зарядка — 15 Вт;

зворотна зарядка – немає;

розміри у відкритому вигляді — 171 × 74 × 7,25 мм;

розміри у закритому вигляді — 88 × 74 × 15,85 мм;

вага — 188 г;

операційна система — Android 16.

Motorola Razr 70 Plus Фото: Motorola

Технічні характеристики Motorola Razr 70 Plus:

головний дисплей — 6,90-дюймовий AMOLED, 165 Гц, 3000 ніт;

зовнішній дисплей — 4 дюйми, 165 Гц, 2400 ніт;

процесор — Qualcomm Snapdragon 8s 3-го покоління;

оперативна пам'ять — 12 ГБ;

сховище — 256 / 512 ГБ;

задні камери — подвійна 50-мегапіксельна камера (основна + надширококутна, оптична стабілізація зображення);

фронтальна камера — 32 МП;

акумулятор — 4500 мАг;

дротова зарядка — 45 Вт;

бездротова зарядка — 15 Вт;

зворотна зарядка — 5 Вт;

розміри у відкритому вигляді — 171 × 74 × 7,09 мм;

розміри у закритому вигляді — 88 × 74 × 15,32 мм;

вага — 189 г;

операційна система — Android 16.

Motorola Razr 70 Ultra Фото: Motorola

Технічні характеристики Motorola Razr 70 Ultra:

головний дисплей — 6,96-дюймовий AMOLED, 165 Гц, 5000 ніт;

зовнішній дисплей — 4 дюйми, 165 Гц, 3000 ніт;

процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite;

оперативна пам'ять — 12 / 16 ГБ;

сховище — 256 / 512 ГБ / 1 ТБ;

задні камери — подвійна 50-мегапіксельна камера (основна FLOGIC + надширококутна, OIS);

фронтальна камера — 50 МП;

акумулятор — 5000 мАг;

дротова зарядка — 68 Вт;

бездротова зарядка — 30 Вт;

зворотна зарядка — 5 Вт;

розміри у відкритому вигляді — 171 × 74 × 7,19 мм;

розміри у закритому вигляді — 88 × 74 × 15,69 мм;

вага — 199 г;

операційна система — Android 16.

Ціни

Ціна базового Motorola Razr 70 починається від 869 євро за варіант 8/256 ГБ. Motorola Razr 70 Plus коштує 1049 євро за варіант 12/256 ГБ та 1149 євро за 12/512 ГБ. Максимальна ціна Motorola Razr 70 Ultra — 1399 євро.

