Недорогий, але надійний смартфон: розкрито новинку з великою батареєю та захистом IP69 (фото)

Компанія Vivo нещодавно представила новий бюджетний смартфон Y500s, який може похвалитися величезним акумулятором та добре захищеним корпусом.

Ключові характеристики бюджетного смартфона Vivo Y500s вже з’явились на офіційному сайті компанії.

Акумулятор Vivo Y500s

Vivo Y500s отримав батарею Blue Ocean 3 ємністю 7200 мАг з підтримкою швидкої зарядки 44 Вт (11 В при 4 А) через USB-C. Він пропонує до 24 годин перегляду відео або 15,5 годин користування навігацією на одному заряді. Навіть на позначці 20% акумулятор дозволяє використовувати навігацію в режимі енергозбереження до 3 годин.

Також повідомляється, що акумулятор Blue Ocean 3 безпечно заряджати навіть за дуже низьких або дуже високих температур. Заявлений діапазон — від -20°C до 40°C. Vivo обіцяє 1600 циклів зарядки зі збереженням щонайменше 80% початкової ємності, що дорівнює приблизно 6 рокам звичайного користування.

Інші характеристики Vivo Y500s

Vivo Y500s оснащений 6,75-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 720 x 1570 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон має захист IP68 від занурення та IP69 від струменів води під високим тиском, а також стереодинаміки з функцією очищення від води. Збоку також є сканер відбитків пальців.

Пристрій працює на процесорі Snapdragon 4 Gen 2, виготовленому за 4-нм техпроцесом. Компанія пропонує три конфігурації пам’яті: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ та 8/512 ГБ.

Новинка Vivo пропонує основну камеру з 50-мегапіксельним сенсором та діафрагмою f/1.8, а також фронтальну 8-мегапіксельну камеру з діафрагмою f/2.1. Телефон доступний у кольорах Obsidian Black, Galaxy Silver та Phoenix Gold.

Ціна Vivo Y500s:

8/256 ГБ — 265 доларів (близько 11 715 грн);

12/256 ГБ — 320 доларів (близько 14 146 грн);

8/512 ГБ — 320 доларів (близько 14 146 грн).

