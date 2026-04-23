Дешевий смартфон з ємним акумулятором на 7000 мАг: розсекречено нову модель OnePlus

Компанія OnePlus незабаром випустить новий смартфон Nord CE6 Lite, який стане ще дешевшою версією бюджетного Nord CE6.

Попри доступну ціну, OnePlus Nord CE6 Lite отримає акумулятор ємністю 7000 мАг. Про це пише PhoneArena.

Окрім потужної батареї, Nord CE6 Lite пропонуватиме процесор MediaTek Dimensity 7400 Apex та дисплей з частотою оновлення 144 Гц. Наразі це всі підтверджені деталі про цей смартфон.

Своєю чергою бюджетний Nord CE6 отримав акумулятор на 8000 мАг, процесор Qualcomm Snapdragon 7s четвертого покоління, AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K та технологією частоти оновлення 144 Гц, підтримку зворотної зарядки 27 Вт, а також ступені захисту IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Для порівняння, базова модель OnePlus Nord 6 оснащена акумулятором ємністю 9000 мАг та однокристальним процесором Snapdragon 8s Gen 4.

Що стосується цін, торішній Nord CE5 коштував від 267 доларів, тож Nord CE6 може мати аналогічну стартову вартість. Nord CE6 Lite, очевидно, буде ще дешевшим.

