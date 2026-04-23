Недорогий смартфон, схожий на флагман: маловідома модель порадувала під час тестів (фото)

Смартфон середнього класу Infinix Note Edge може похвалитися флагманським дизайном, ємним акумулятором та хорошою якістю камери для свого цінового сегмента.

Завдяки своїм характеристикам Infinix Note Edge претендує на звання одного з найкращих бюджетних смартфонів у 2026 році. Результатами тестування цього пристрою поділився експерт порталу Android Headlines.

Дизайн Infinix Note Edge

Ключовою перевагою Infinix Note Edge вважається дизайн. Покриття Lunar Titanium, яке під прямими сонячними променями набуває перламутрового відтінку, надає смартфону преміального вигляду. Хоча для задньої панелі використаний бюджетний матеріал, він досить добре імітує матове скло.

Infinix Note Edge Фото: Android Headlines

Експерт також відзначив фірмовий дизайн камери. Заокруглено-квадратні сенсори дозволяють пристрою виглядати сучасно, не будучи при цьому точною копією конкурентів. Infinix не пожертвувала якістю збірки, тож смартфон виглядає щільним та надійним.

Відео дня

Infinix Note Edge також отримав фізичну кнопку, яку можна налаштувати а свій смак. За замовчуванням вона запускає програму "Камера" та виконує функцію спуску затвора.

Дисплей Infinix Note Edge

Infinix Note Edge отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, який є досить плавним та чутливим до дотиків. Оглядач відзначив яскраві кольори та достатньо налаштувань для тих, хто віддає перевагу більш приглушеним тонам. Екран вирізняється вигнутими краями, однак цей вигин ледь помітний.

На вулиці дисплей Infinix Note Edge продемонстрував хорошу видимість, досягаючи яскравості до 1600 ніт. Це непоганий показник для бюджетного смартфона. Частота оновлення 120 Гц є динамічною, тобто вона може зменшуватися для економії заряду батареї.

Продуктивність Infinix Note Edge

Infinix Note Edge працює на чипі MediaTek Dimensity 7100. Він також може похвалитись інтеграцією оперативної пам'яті LPDDR5X, що є рідкістю серед бюджетних смартфонів у 2026 році, адже високошвидкісна оперативна пам'ять зараз в дефіциті через попит на ШІ.

У щоденному використанні Infinix Note Edge відчувається достатньо швидким навіть при багатозадачності. Попри передову оперативну пам'ять, внутрішня пам'ять залишається UFS 2.2, що є стандартом для недорогого сегмента.

У тестах процесора Geekbench 6 чипсет Dimensity 7100 цього телефону набрав 977 та 2809 балів відповідно в одноядерному та багатоядерному тестах. Для порівняння, ці показники трохи вищі, ніж у Exynos 1380, чипа, який працює на таких пристроях, як Samsung Galaxy Tab S10 Lite та Galaxy A54.

Акумулятор Infinix Note Edge

Infinix Note Edge отримав акумулятор ємністю 6500 мАг, який у поєднанні з ефективним чипом робить смартфон досить витривалим. Під час тестування, навіть з активною частотою оновлення 120 Гц та інтенсивним використанням даних, пристрій стабільно забезпечував два повних дні автономної роботи.

Важливо

Нова ера iPhone: чим вразить майбутній флагман Apple, випущений без Тіма Кука

Телефон підтримує швидку дротову зарядку потужністю 45 Вт. Повна зарядка акумулятора займає близько 85 хвилин, що непогано, якщо враховувати ємність. Також доступна зворотна дротова зарядка потужністю 10 Вт.

Для геймерів та активних користувачів є така корисна функція, як обхідне заряджання. Це означає, що живлення від зарядного пристрою надходить безпосередньо на материнську плату, а не на акумулятор, запобігаючи нагріванню.

Камера Infinix Note Edge

Експерт зазначив, що Infinix Note Edge робить кращі фото, ніж очікувалось. За денного світла продуктивність камери напрочуд хороша для своєї ціни.

Фото на Infinix Note Edge Фото: Android Headlines Фото на Infinix Note Edge Фото: Android Headlines Фото на Infinix Note Edge Фото: Android Headlines Фото на Infinix Note Edge Фото: Android Headlines Фото на Infinix Note Edge Фото: Android Headlines Фото на Infinix Note Edge Фото: Android Headlines

Після заходу сонця смартфон стикається з тими ж проблемами, що й будь-який інший пристрій у своєму ціновому діапазоні. Помітно втрату дрібних деталей та триваліший час обробки. Проте телефон приємно здивував керуванням освітленням в умовах низької освітленості.

Фото на Infinix Note Edge вночі Фото: Android Headlines Фото на Infinix Note Edge вночі Фото: Android Headlines Фото на Infinix Note Edge вночі Фото: Android Headlines Фото на Infinix Note Edge вночі Фото: Android Headlines Фото на Infinix Note Edge вночі Фото: Android Headlines Фото на Infinix Note Edge вночі Фото: Android Headlines

Загалом камера Note Edge має недоліки, притаманні бюджетним моделям. Наприклад, немає підтримки оптичної стабілізації зображення, а обробка динамічного діапазону в сценах з високою контрастністю не найкраща. Також є невідповідність між тим, як телефон відображає фото, і тим, як вони виглядають на ПК.

Підсумки

Infinix Note Edge є чудовим варіантом для тих, хто шукає недорогий смартфон з преміальним дизайном та тривалим часом роботи від акумулятора. Приємним бонусом також є наявність оперативної пам'яті LPDDR5X. На думку експерта, це одна з найкращих моделей у своєму ціновому діапазоні.

Ціна Infinix Note Edge в Україні – присблизно 15 500 грн.

Нагадаємо, Oppo нещодавно випустила флагманський смартфон Find X9 Ultra, який перевершує Samsung Galaxy S26 Ultra.

Фокус також повідомляв, що майбутній флагман Samsung Galaxy S27 Ultra може отримати новий тип акумулятора ємністю до 20 000 мАг.